Британские политики обсуждают возможность использования ВВС в роли миротворцев на Украине - СМИ

Лондон. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Британские министры обсуждают способы обеспечения гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения без необходимости присутствия большого контингента сухопутных войск на местах, предлагая задействовать ВВС, сообщает The Times.

"Теоретически десятки истребителей "Тайфун" могли быть приведены в готовность к ответу на любые атаки России, в то время как небольшие по количеству сухопутные миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на местах", - говорится в публикации.

Источник в королевских ВВС сказал изданию, что "обсуждения находятся на ранней стадии, но военно-воздушные силы готовы делать все, что им прикажут".

The Times пишет, что "воздушная полицейская миссия под руководством Великобритании" могла бы быть создана по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии. По мнению источника, "это более вероятно, чем создание бесполетной зоны". Самолеты могли бы базироваться в Польше.

В статье говорится, что растут опасения, что Европе в одиночку будет трудно разместить достаточно крупные наземные силы, для патрулирования границы Украины с Россией протяженностью более 1,2 тыс. км.

Британский министр обороны Джон Хили, выступая в Институте государственного управления в Лондоне заявил: "В конечном счете, только США могут обеспечить сдерживание Путина, которое предотвратит повторное нападение, и детали этого прорабатываются".

Издание отмечает, что это заявление Хили перекликается с комментариями премьера Кира Стармера и совпадает с мнением союзников по НАТО, которые считают, что любые миротворческие силы нуждаются в поддержке со стороны США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против идеи размещения миротворцев из европейских стран на Украине.

"Если они захотят это сделать, то прекрасно", - заявил он журналистам во Флориде.

В то же время президент отметил, что не видит смысла в американском миротворческом контингенте, "так как мы - далеко".