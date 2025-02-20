Трамп заявил, что при желании Россия могла бы уничтожить все украинские города

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018.

Президент США отметил, что РФ не хочет этого делать

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия в ходе специальной военной операции могла бы разрушить все украинские города, включая Киев, однако не хочет этого. Об этом он заявил журналистам после подписания своих новых указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

"Они сделали это примерно на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, думаю, это произошло бы очень быстро", - подчеркнул он, рассуждая об уровне разрушений в украинских городах.

Состояние украинских городов он сравнил с сектором Газа после того, как Израиль провел там серию военных операций. "На самом деле, в процентном соотношении многие здания разрушены больше, чем в Газе. Так что, знаете, люди устали от этого. Люди хотят, чтобы что-то произошло", - отметил американский лидер.

Ранее Трамп указал, что Киеву следует провести выборы, если он хочет места за столом переговоров.