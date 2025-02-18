Международная оборонная выставка IDEX-2025 – себя показать и других посмотреть

В эти дни внимание оружейников всего мира без всяких сомнений приковано к Международной выставке вооружений IDEX-2025, которая с 17 февраля начала свою работу в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Абу-Даби. Мероприятие проходит под патронажем президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооружённых сил страны. Экспозиции участников разместились в выставочном комплексе Abu Dhabi National Exhibitions Company.

Крупнейшая ближневосточная выставка вооружений IDEX 2025 проводится в Абу-Даби один раз в два года. Предыдущую выставку, прошедшую в 2023 году, посетили более 132 тыс. человек из 65 стран. По данным организаторов, участники выставки заключили контракты на сумму 23,34 млрд. дирхамов (6,35 млрд. долл).

Каждый раз на выставке IDEX всегда демонстрируются самые новейшие и современнейшие разработки в области вооружения и военной техники. Помимо демонстрационных показов вооружений, проводятся стрельбы из различных образцов оружия. На экспозициях выставки демонстрируют радиоэлектронику, системы слежения, роботов, броню, амуницию, оружие, средства первой медицинской помощи и учебные симуляторы и многое другое. На данный момент из заявленных тематик на IDEX 2025 будут представлены: вооружение, электронные средства защиты, баллистические системы, радарные установки, телекоммуникации, оптическая электроника, боеприпасы, а также военное снаряжение, системы защиты на земле, в воде и воздухе, инженерные установки, противоминные системы, спецтехника.

Традиционно среди резидентов выставки присутствует и Россия, как неизменный участник IDEX, начиная с первого мероприятия 1993 года. К слову, на прошлых выставках Россию представляли «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Калашников», «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей». По словам представителей, российские компании и в этот раз, как обычно, приготовили громкие премьеры. Многие из них специально приберегли к этому форуму свои новинки, которые намерены презентовать именно сейчас.

Например, «Уралвагонзавод» впервые выставляет экспортную версию танка Т-90МС «Прорыв». Причём, разработчики уверяют, что это не просто обновлённая версия самого современного российского танка, это, по сути –новый танк. Машину оборудовали новейшей аппаратурой, мощным орудием и защитили от всех типов снарядов противника. Кроме брони, танк покрыт блоками динамической защиты «Реликт» – они обеспечивают многоуровневую защиту, в том числе от FPV-дронов, а также высокий уровень живучести и ремонтопригодность танка.

В свою очередь «Ростех» впервые показывает самоходное артиллерийское орудие «Лотос». Новейшее 120-мм орудие может десантироваться из самолета с боевым расчётом внутри и полностью в боеготовом состоянии. «Лотос» способен вести огонь обычными и высокоточными боеприпасами прямой или полупрямой наводкой.

На выставке также представлен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» с новыми управляемыми ракетами для поражения дронов, барражирующие боеприпасы «КУБ-1-1Э», «КУБ-2-2Э», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с пультом дистанционного управления и управляемой ракетой «Булат». Впервые на Ближнем Востоке представлен российский барражирующий боеприпас «Ланцет-Э» и боевое отделение «Бережок» (универсальный боевой модуль: башня с комплексом вооружения и СУО, предназначен для модернизации лёгкой бронетехники (например, БМП-2)).

Так же впервые российские оружейники представили свой новый ЗРК ближнего действия «Крона-Э», разработанный концерном «Калашников» для территориальной противовоздушной обороны. Необходимость в комплексах, способных поразить цель на расстоянии до 10 километров, актуализировалась в связи с активным применением в ходе боевых действий беспилотников различного класса.

Кстати, в нынешнем году, как заявили представители «Рособоронэкспорта», общий замысел российской экспозиции на выставке – это «показать комплексный подход России к созданию и модернизации всех видов вооружений именно с учетом опыта современных боевых действий» (разумеется, речь идёт об опыте СВО).

Не обойдется на выставке IDEX-2025, конечно же, и без самих беспилотников. В частности, вниманию участников представлен российский БПЛА Supercam S350. Он может быть полезен не только военным, но и при исполнении задач по охране границ, правопорядка, антитеррористических операций. Кроме него, оружейники «выставили на показ» новейший беспилотник-камикадзе КУБ-10Э, который сейчас активно применяется в зоне спецоперации. Этот дрон представляет последнее поколение дронов семейства КУБ, выпущенных концерном «Калашников».

В целом же, на российской экспозиции представлено более 1000 экспонатов продукции военного назначения, из них около 200 образцов. Следует заметить, что среди посетителей этой экспозиции (и других обязательно) непременно будут и представители белорусской военной делегации во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Павлом Муравейко. Делегация прибыла в Абу-Даби ещё накануне открытия выставки, 16 февраля, и будет участвовать в ней до самого закрытия – 21 февраля.

В рамках белорусской экспозиции представлено более 150 разнообразных образцов вооружения и военной техники. Средства огневого поражения, системы связи, беспилотники отвечают самым передовым мировым трендам развития. Белорусскую делегацию ожидает ряд встреч и переговоров. Традиционное участие нашего ВПК в представительном международном выставочном форуме поможет установить новые деловые контакты и укрепить связи с давними партнерами.

Владимир Вуячич