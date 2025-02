TNI: "Ланцеты" уничтожили до 50% артиллерийских систем НАТО на службе ВСУ

Российские беспилотники-камикадзе системы “Ланцет” уничтожили до 50% артиллерийских систем НАТО на службе ВСУ с начала конфликта, пишет TNI. Эти БПЛА полностью преобразили облик боевых действий. А теперь их могут купить и другие страны.

Брэндон Вайхерт

Международная аэрокосмическая выставка Aero India 2025 оказалась поистине ошеломляющим историческим событием. Редкие кадры российского истребителя Су-57Э на стоянке напротив американского F-35 Lightning II (“Молния”) уже отправились гулять по интернету, хотя еще недавно их встречу можно было себе представить лишь в воздушном бою. Слухи о событиях на авиасалоне распространились по всему миру. Однако русские вплели новую интригу, показав свою барражирующую систему боеприпасов “Ланцет-Э”.

Литер “Э” означает “экспорт”. Весь смысл авиасалона Aero India 2025 в том, чтобы разные страны и их оборонные подрядчики рекламировали свою продукцию будущим иностранным покупателям. Семейство барражирующих беспилотных боеприпасов “Ланцет” экспортирует российская фирма “Рособоронэкспорт”.

Система “Ланцет-Э” — объединяет в себе три беспилотника, которые работают в одном звене. Беспилотники “Изделие 51-Э” и Z-16-E выполняют роль разведчиков для “Изделия 52-Э”, носителя управляемых боеприпасов. И в отличие от изящного, но непроверенного Су-57, беспилотники семейства “Ланцет” доказали свою удаль в негостеприимном небе над Украиной с самого начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

“Ланцет” — убийца натовской артиллерии на Украине

Считается, что на “Ланцет-3”, модернизированный вариант оригинальной системы, приходится почти 50% уничтоженных с начала конфликта артиллерийских систем НАТО на службе ВСУ! На самом деле лучшей рекламы для такой убойной системы потенциальным иностранным покупателям и придумать нельзя.

В частности, беспилотники “Ланцет” на Украине нанесли огромный урон парку легких гаубиц M777, польских самоходных артиллерийских установок KRAB и даже ключевых батарей ЗРК, с помощью которых Украина сбивает российскую боевую авиацию.

Некоторые факты о системе “Ланцет”

Радиус действия беспилотника “Ланцет” составляет от 65 до 80 километров. Для сравнения, у предыдущих версий он был примерно вдвое меньше. Таким образом Россия может проникать глубже на украинскую территорию и поражать артиллерию ВСУ и системы ПВО с большего расстояния, пробивая в этой обороне обширные бреши и повышая шансы российских авиаударов на успех.

Беспилотники “Ланцет” — универсальные и относительно дешевые системы. Они могут нести различные боеголовки, от осколочно-фугасных до кумулятивных, которые предназначены для поражения различных типов целей от бронетехники до укреплений. “Ланцеты” имеют оптико-электронные системы наведения и способны действовать автономно, но могут управляться и людьми. Тепловизионные камеры позволяют проводить эффективные ночные атаки.

“Ланцеты” могут запускаться с помощью пусковых труб, которые значительно упрощают дело и обеспечивает быстрое развертывание. Учитывая жестокий характер украинского конфликта, где российские и украинские войска нередко сражаются накоротке в окопах или пробираются сквозь распутицу, возможность оперативного развертывания столь разрушительного оружия обеспечивает России решающее преимущество.

Так называемые беспилотники-камикадзе особенно полезны, потому что нагруженный взрывчаткой аппарат становится системой доставки наподобие крылатых ракет. Это очень эффективное и действенное оружие, которое, как уже упоминалось, вывело из строя половину артиллерийских и зенитных ракетных установок НАТО, потерянных ВСУ с начала боевых действий.

Облик грядущего

Сколь бы ужасен ни был украинский конфликт для обеих сторон — а он стал одним из самых кровопролитных в этом столетии — и русские, и украинцы продемонстрировали выдающуюся способность приспосабливаться. Однако, поскольку Россия — великая держава, русские могут пустить свои наработки на конвейер и наладить массовую продажу на мировом рынке вооружений.

Беспилотники полностью преобразили облик войны. Даже американцы не вполне понимают, насколько круто дроны на Украине изменили военное искусство в современную эпоху. А система барражирующих боеприпасов “Ланцет” — это жуткий активатор кошмарных сценариев в 21-м веке.

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг