Мюнхен-2025, или Проверка на вшивость: пришел ли "конец НАТО"? - Мнения ТАСС

Андрей Шитов — о том, чьи смотрины проводились в баварской столице и какой теперь смысл у лозунга "Янки, гоу хоум!"

Полуторачасовая беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа задала новый камертон, по которому настраиваются теперь не только российско-американские отношения, но и вся мировая политика. И произвела, как принято говорить, эффект разорвавшейся бомбы: глава МИД РФ Сергей Лавров даже выразил недоумение, почему обычный телефонный разговор "воспитанных и вежливых людей" вызвал оторопь на коллективном Западе.

Хотя на самом деле это понятно: мы же помним резонанс от появления "вежливых людей" весной 2014 года в Крыму. Это ровно то, что нередко описывается как умение Путина создавать "реалии на местах". Привычно для нашего лидера и то, что у него в начале бывает слово: вспомните хотя бы его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. А нынешний разговор с Трампом предопределил теперь основное содержание дискуссий на очередном таком же форуме в прошедшие выходные.

"Люди — не винтики"

Когда в 2017 году, в начале первого президентского срока Трампа, в Мюнхен приезжал его тогдашний вице-президент Майк Пенс, его выступление звучало как клятва верности НАТО. Адресованная, кстати, не только Европе, но и собственному Конгрессу — поскольку давалась в присутствии сенатора-"ястреба" Джона Маккейна с группой единомышленников. С этих заверений Пенс тогда начал, ими же и закончил.

Теперь во главе делегации США на конференцию прибыл новый вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Я, кстати, впервые обратил внимание, что фамилии "вторых номеров" у Трампа рифмуются. Но это курьез, а по тону и содержанию нынешняя речь была прямо противоположна выступлению Пенса.

СМИ по обе стороны Атлантики сразу расценили ее как "ошеломляющую атаку на Европу". Газета Politico в своем европейском издании сначала написала о том, что "Европа готовится к будущему без США как надежного союзника", а затем и вовсе вынесла в заголовок вопрос: "Означает ли это конец НАТО?" Хотя о НАТО Вэнс, считающийся чуть ли не большим трампистом, чем сам Трамп, не упомянул вообще.

Говорил же он, по большому счету, о моральном упадке Европы и о том, что ценности мало провозглашать на словах, ими надо жить на деле. Называл их "демократическими" и вписывал в политический контекст, но опирался при этом на нормальную человеческую мораль. Привел потрясающий пример британца, осужденного за… молчаливую молитву о нерожденном сыне (против абортов).

Подчеркнул, что преследование "мыслепреступлений" (thought crime, термин Джорджа Оруэлла) превращается на родине британского провидца в норму, но признал, что "громкие голоса в пользу цензуры" звучат порой и за океаном. Обещал, что при Трампе США станут отстаивать свободу слова даже для тех, с кем сами не согласны. Укорял организаторов конференции за то, что те не открыли доступ на нее для местных популистов.

Кстати, в Мюнхене Вэнс не встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но пообщался с лидерами правого крыла германской политики — Фридрихом Мерцем и Алис Вайдель (как раз и не имевшей приглашения на форум).

Руководитель конференции Кристоф Хойсген позже назвал происшедшее "кошмарным сном" для Европы, а на церемонии закрытия даже пустил слезу.

Главное — вице-президент США в своей речи напоминал тем, кто считает себя европейской элитой, что простые люди — "не взаимозаменяемые винтики" в экономическом механизме, что они прекрасно сознают реальные свои интересы, а политикам всех рангов надо уметь их слушать и слышать. Знакомые призывы, верно? Они постоянно звучат и у нас, причем с самой высокой трибуны.

Собственно, и за океаном мысли и слова Вэнса могли удивить разве что тех, кто не знаком с его "мемуарами", напечатанными в 2016 году. Беру жанр в кавычки, поскольку автору воспоминаний на момент их публикации был всего 31 год. Я для себя называю его книгу "элегией о том, как закалялась сталь" в американском захолустье.

Преддебютная стадия

Об Украине Вэнс упомянул в речи буквально пару раз мимоходом. С Владимиром Зеленским он встретился в Мюнхене отдельно и, по сообщению телеканала CNN, высказался в пользу "прочного, долгосрочного мира". В подробности ожидаемых переговоров публично вдаваться не стал — чтобы "сохранить вариативность (optionality)" для их участников.

С тех пор из утечек в прессу стало известно, что переговоры предполагается начать уже завтра, 18 февраля, в Эр-Рияде и что с американской стороны туда направляются госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Со стороны России, как утверждает агентство Bloomberg, формируется "команда тяжеловесов" с участием помощника президента Юрия Ушакова, директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Официально это не подтверждено.

Известно, что Рубио уже звонил Лаврову. Министры обозначили обоюдный настрой на взаимодействие на ряде направлений, включая украинское; договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки личной встречи президентов России и США; подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной лидерами тональности. О ней ниже.

При всем том знающие люди, которых я пытался обо всем этом спрашивать, отделывались общими словами. Мол, договоренности, достигнутые Путиным и Трампом, выполняются, но весь процесс находится пока еще в ранней дебютной, если не преддебютной стадии.

Точки над i

Тем не менее и с переговорными позициями, в общем-то, нет неопределенности. Для нас, как все сразу напоминают, главным ориентиром остается выступление нашего президента в МИД РФ в июне прошлого года. А у американцев точки над i предельно четко расставил на днях в Брюсселе, где собиралась "контактная группа" Запада по Украине, новый министр обороны США Пит Хегсет.

Напомню ключевые тезисы его выступления. "Установление прочного мира — один из высших приоритетов" для США. "Возвращение к границам Украины, [существовавшим] до 2014 года, — нереалистичная задача" для Киева и его покровителей. "Минска 3.0" быть не должно. США "не верят, что членство Украины в НАТО — реалистичный исход переговорного урегулирования". Любая миротворческая миссия на Украине, если таковая появится, должна быть "ненатовской" и "не подпадающей под 5-ю статью" Североатлантического договора. Войска США "не будут развертываться на Украине в рамках любых гарантий безопасности".

Военные расходы союзников по НАТО, по убеждению шефа Пентагона, должны составлять не менее 5% ВВП; свою безопасность европейцы должны оплачивать сами, поскольку "суровые стратегические реалии не позволяют США фокусироваться главным образом на безопасности Европы". По свидетельству агентства Assotiated Press, последний тезис привел НАТО "в смятение" (disarray). Видный немецкий политолог Александр Рар позже написал, что Мюнхен-2025 может знаменовать собой "конец трансатлантических отношений" в их прежнем виде.

Через день после выступления Хегсета Трампа публично спросили, не хочет ли он дезавуировать какие-либо слова своего министра про Украину, чтобы не терять козырей на переговорах с Россией. Но президент США ответил, что все было сказано правильно. Конечно, это дорогого стоит.

Изначально назначение главой Пентагона 44-летнего отставного майора, ветерана войн в Ираке и Афганистане, а в последние годы телеведущего считалось одним из самых спорных кадровых решений Трампа. Но европейский дебют Хегсета, судя по всему, удался — во всяком случае в информационно-пропагандистском плане. Среди его высказываний мне еще понравился такой пассаж: "США сохраняют приверженность альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой. И точка. Но США больше не станут терпеть несбалансированных отношений, поощряющих зависимость".

"Но" сразу после "точки" — это круто, даже по меркам администрации, возглавляемой гением рекламы и саморекламы. А Хегсет запомнился словами еще и о том, что Трамп "не позволит Европе превратить дядю Сэма в дядю-лоха" (sucker). В общем, не зря говорят, что короля играет свита.

Да и вообще: кто сказал, что Мюнхен и Брюссель были смотринами для трампистов? По-моему, по всему видно, что скорее они сами устраивали своего рода "проверку на вшивость" своим "союзникам и партнерам" по НАТО, не говоря уже о Киеве. Вот пусть те теперь и гадают, кому из них найдется место за переговорным столом, где будут определяться очертания нового грядущего мироустройства. Ведь, по сути, и весь сыр-бор последних дней — прежде всего об этом. И генсек НАТО Марк Рютте призывал страны ЕС не ныть, что не позвали за тот же стол, а "выдвигать конкретные предложения и идеи".

"Заданная тональность"

Напоследок, как и обещал, вернусь к "тональности, заданной лидерами" России и США. Их разговору многие уже отводят место в будущих учебниках истории. Журналистику же нередко называют первым наброском истории, а я начинал путь в профессии как переводчик и до сих пор люблю это ремесло.

Поэтому привожу буквальный перевод того, что Трамп написал о контакте и разместил в своей соцсети. Намеренно сохраняю не только стиль, но и орфографию оригинала, включая использование заглавных букв и отсутствие абзацев (последнее, по-моему, подтверждает, что текст не был подготовлен помощниками, а писался лично автором; я и сам стараюсь пореже пользоваться на гаджетах клавишей "параграф", чтобы не отправить случайно запись оборванной).

О тональности судите сами: "У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, Энергетику, Искусственный Интеллект, силу Доллара и разные другие темы. Мы оба оглядывались на Великую Историю наших Стран и тот факт, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов человек и что мы также утратили очень многих! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших Народов соответственно — и о том, какую большую пользу нам когда-нибудь принесет совместная работа. Но прежде, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, имеющих место в Войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал лозунг моей очень сильной Кампании — "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень крепко в него верим. Мы договорились о взаимодействии, очень тесном и включающем визиты в страны друг друга. Мы также договорились о том, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы уведомить его о данном разговоре, что я сразу и сделаю. Я поручил Госсекретарю Марко Рубио, Директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, Помощнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и Послу и Специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговоры, которые, по моему убеждению, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которой бы не случилось, будь я Президентом, но она произошла и, значит, должна окончиться. Больше утраты жизней не следует допускать! Хочу поблагодарить Президента Путина за время и силы, уделенные этому звонку, и за вчерашнее освобождение Марка Фогеля — прекрасного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Верю, что эти усилия увенчаются успехом, — будем надеяться, скорым!"

Фогель — это американец, осужденный у нас за контрабанду наркотиков и теперь освобожденный по обмену. В последние пару лет я нередко пользовался известным антивоенным лозунгом "Янки, гоу хоум!", не сознавая, что у него может быть и такой смысл. И тоже позитивный и даже, в сущности, трампистский: вернуться всем восвояси и постараться сделать снова великой родную страну, у которой домашних забот невпроворот.

"Вот-вот — и взойдет"?

На основании приведенной выше записи и последующих устных высказываний Трампа в том же духе (его, например, постоянно спрашивают, "хотят ли русские войны", и он всегда это отрицает) многие уже ждут прорывных результатов — вплоть до прекращения огня к Пасхе (20 апреля) и приезда президента США в Москву на майские торжества в честь Дня Победы. Но хватает и скептиков, призывающих не говорить гоп раньше времени, тем более что России по сей день регулярно грозят из Вашингтона карами в случае "несговорчивости".

Опыт всей новейшей истории российско-американских отношений говорит о том, что такие предостережения правильные и забегать вперед не следует. Но все же и надежды терять не стоит. Экс-посол России в США Владимир Лукин, с которым я об этом на днях перемолвился, напомнил пронзительную песню Высоцкого про "черные бушлаты", герой которой "восхода не видел, но понял: вот-вот — и взойдет".

Андрей Шитов