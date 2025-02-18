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РИА Новости

В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов

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Стенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Михеев: портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" достиг 57 млрд долларов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами.

"Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти", - сказал Михеев.

По его словам, в 2024 году "Рособоронэкспорт" провел активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

"Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов. В их числе показавший свою исключительную результативность в реальных условиях комплекс "Ланцет-Э", истребитель 5 поколения Су-57, модернизированная с учетом современных боевых действий военная техника", - сказал Михеев.

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Михеев Александр
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Истребитель 5 поколения
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