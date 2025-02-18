Глава Рособоронэкспорта: генералы Ближнего Востока считают Т-90 лучшим танком - Интервью ТАСС

17 февраля в Абу-Даби стартует международная выставка вооружений IDEX-2025, в преддверии которой отечественные производители вооружения успели проанонсировать большое количество новинок. Накануне открытия глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал в интервью ТАСС, какие именно российские образцы заинтересуют ближневосточных партнеров, и о том, какие ожидания связывает компания-спецэкспортер с мировой премьерой танка Т-90МС, впервые выставляющегося за рубежом в совершенно новом облике.

— С какими странами Ближнего Востока у России сегодня сложились самые теплые отношения с точки зрения экспорта продукции военного назначения и военно-технического сотрудничества и индустриального партнерства? Экспорт каких российских вооружений сегодня считаете наиболее перспективным в регионе?

— Рособоронэкспорт ведет плодотворное сотрудничество практически со всеми странами Ближнего Востока и Северной Африки. На сегодня их доля в портфеле заказов компании — около 50%. Мы реализуем и обсуждаем с партнерами проекты по сотрудничеству в области вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил.

С учетом желания партнеров развивать собственную оборонную промышленность, особый интерес вызывают предложения Рособоронэкспорта по реализации проектов в области технологического сотрудничества по совместной разработке и производству современной продукции военного назначения. Сегодня мы реализуем более 20 таких проектов с 10 странами и оцениваем перспективу значительного роста в ближайшие годы — в несколько раз.

В числе обсуждаемых и реализуемых проектов — производство на территории заказчиков БПЛА, высокоточных средств поражения, стрелкового оружия, совместная разработка бронетехники с адаптацией российских боевых модулей различного калибра на шасси заказчиков. Также обсуждаем проекты по совместной разработке и производству самолетов пятого поколения, адаптации российских новейших авиационных управляемых ракет к самолетам стран-партнеров. Планируем также оказывать содействие в строительстве центров по ремонту и обслуживанию бронетанковой техники и средств ПВО.

Несомненно, особое внимание уделяется образцам российского вооружения и военной техники, разрабатываемой и модернизируемой с учетом применения в реальных боевых условиях. Вся представленная Рособоронэкспортом и российскими предприятиями на IDEX-2025 продукция соответствует ожиданиям наших партнеров по степени адаптации к новым реалиям и обладает большими перспективами на Ближнем Востоке.

Она востребована как в качестве финальных изделий, например, Т-90МС, так и для технологического сотрудничества или модернизации имеющейся у партнеров техники. Это касается в том числе боевого отделения "Бережок", который мы предлагаем для установки на имеющиеся у армий региона БМП российского производства.

— В течение 2024 года производители российских средств поражения, успешно применяемых в ходе спецоперации на Украине, в том числе против западной техники, сообщили о создании новых модификаций с улучшенными характеристиками. Есть ли уже заинтересованность в новинках, особенно учитывая успех предыдущих модификаций?

— Конечно, наши партнеры, особенно на Ближнем Востоке, традиционно интересуются новейшими высокотехнологичными образцами, которые соответствуют последним трендам мирового рынка. На IDEX-2025 мы представляем наибольшее количество новинок продукции военного назначения, прошедшее испытания в высокоинтенсивных боевых действиях и столкнувшихся с самым современным вооружением западных стран.

Среди них основной боевой танк Т-90МС в обновленном облике с учетом опыта современных боевых действий, боевой модуль ЗРК "Панцирь-СМД-Е" с новыми зенитными управляемыми ракетами ТКБ-1055 для поражения БПЛА, барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э", "Куб-2-2Э", ПТРК "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и управляемой ракетой "Булат", боевое отделение "Бережок" для установки на шасси БМП, барражирующий боеприпас "Ланцет-Э".

Кроме того, большой интерес вызывают новые авиационные средства поражения, представленные на последних международных выставках. Среди них многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э.

По многим представленным образцам уже ведем консультации с партнерами, в том числе и из ближневосточного региона. Ожидаем гостей на своей экспозиции и начала новых плодотворных проектов.

— Летом 2024 года Россия впервые представила для инозаказчиков свои безэкипажные катера — "Визир", "Оркан" и "БЭК-1000". Расширяет ли Рособоронэкспорт номенклатуру предлагаемых изделий, и насколько в них заинтересованы инозаказчики? И есть ли уже какие-либо контракты на их поставку, либо договоренности о партнерстве при производстве?

— На мировом рынке сегодня происходит формирование сегмента безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения касательно собственных вооруженных сил. Рособоронэкспорт отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами.

— Танк Т-90МС впервые выставляется за рубежом в совершенно новом облике после модернизации на основе изучения опыта современных боевых действий в зоне СВО — главным образом с различной дополнительной защитой. Расскажите, пожалуйста, какие ожидания Рособоронэкспорт связывает с этой мировой премьерой? Растет ли спрос на машину именно в этом облике, и поставлялась ли она уже кому-то из иностранных заказчиков? Какова реакция потенциальных инозаказчиков на кадры работы обновленной машины в зоне СВО?

— Когда наши партнеры узнали, что на IDEX 2025 Рособоронэкспорт привезет танк Т-90МС "Прорыв", они были в восторге. Мы неоднократно от генералов различных армий ближневосточных стран слышали отзывы, что это лучший танк.

Выставляемый нами танк образец вобрал в себя самые передовые технологии, новые технические решения. Он оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами, средствами радиоэлектронного противодействия БПЛА, в нем реализован принцип дифференцированного бронирования. Благодаря этому он защищен от ударных БПЛА, FPV-дронов, ПТУР и РПГ.

У танка новая система управления огнем типа "цифровой борт", в его конструкцию внедрены интегрированные информационно-управляющие командные системы и другие инновационные решения. Т-90МС обладает повышенной огневой мощью за счет обеспечения стрельбы новыми бронебойными подкалиберными, осколочно-фугасными снарядами с дистанционным подрывом и управляемыми ракетами.

Рособоронэкспорт ожидает роста интереса к этой машине как на самой выставке, так и после нее. В первую очередь, от партнеров с Ближнего Востока и Северной Африки, которые хорошо знают российскую бронетехнику, ценят ее надежность и эффективность. Ну и, естественно, приглашаем к сотрудничеству все дружественные страны.