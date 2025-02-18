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Европа продолжит поддерживать Украину в ее стремлении «победить» Россию, планируя предоставить киевскому режиму крупный пакет военной помощи. Решение пока не принято, но за этим дело не станет, обсуждение начнется в Париже, где Макрон собирает «европейский саммит». Планы, скорей всего, будут обнародованы после выборов канцлера в Германии.

Евросоюз и присоединившаяся к нему Великобритания готовят комплекс мер, направленных на собственную оборону, а также поддержку Украины на случай, если США решат окончательно прекратить поддержку Киева, а заодно и Брюсселя. По данным западной прессы, Европа будет готовить очень большой пакет военной помощи Украине, чтобы поддержать режим Зеленского в его стремлении «нанести поражение» России.

Что войдет в новый пакет, пока неизвестно, даже обсуждения еще не начались, все пока на уровне заявлений о намерениях. Первые итоги можно будет ждать после саммита ЕС в Париже, который начнет работу уже сегодня, 17 февраля 2025 года. Окончательное решение будет принято после парламентских выборов в Германии, чтобы не допустить споров перед голосованием и не дать сыграть на теме мира партии «Альтернатива для Германии».

В то же время Европа будет торопиться, чтобы успеть до окончания боевых действий на Украине, поскольку США заявляют о необходимости остановить огонь уже весной этого года. Однако эксперты считают этот вариант слишком фантастическим и высказывают мнение, что окончательное решение по Украине будет принято к концу 2025 года. Вариант с быстрым окончанием конфликта тоже возможен, если Трамп примет все условия России. Но делать этого он не будет, поэтому нас ждут длительные переговоры, если они вообще состоятся.