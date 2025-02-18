Великобритания в случае необходимости разместит свои войска на территории Украины для выполнения мирного соглашения - Стармер

Лондон. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенное королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей статье в The Telegraph.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины", - говорится в статье Стармера.

Он отметил, что это включает дальнейшую поддержку вооруженных сил Украины.

"Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, направив, в случае необходимости, наши собственные войска на места", - заявил премьер Великобритании.

Стармер подчеркнул, что понимает ответственность в связи с "потенциальной опасностью для британских военнослужащих".

"Но любая помощь в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и этой страны", - заявил он.

По его мнению, Великобритания могла бы сыграть "уникальную роль" в качестве моста между Европой и США в мирном процессе на Украине.

"Предстоящие решающие дни определят будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне", - заключил Стармер.

Статья премьер-министра была опубликована в преддверии встречи в Париже с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

После встречи в Париже Стармер планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.