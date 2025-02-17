США объегорили Украину и показали Британии практическое применение принципа "Америка превыше всего" (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Британия потерпит крах, лишившись союзника в лице США

Штаты, некогда создававшие альянсы по всему Западу, резко переориентируются и отказываются от прежних союзников, пишет The Guardian. Без США Британия превратится лишь в маленький островок с грандиозным самомнением, оплакивает автор крах своих утешительных иллюзий.

Сверхдержава, которая некогда создавала альянсы по всему Западу, резко переориентируется и ждет от бывших союзников того же.

Марк Фогель, закутанный в звездно-полосатый флаг и сжимающий в руке банку пива, выглядел ошеломленным — по понятным причинам. 63-летний учитель из Пенсильвании наконец-то оказался в безопасности: в результате обмена пленными его освободили из российской тюрьмы, где он отсидел три с половиной года за хранение марихуаны, которую, по словам его семьи, принимал от болей в спине. Его возвращение домой на этой неделе стало трогательной сценой, нужной Дональду Трампу для демонстрации простым американцам того, что расположение режима Владимира Путина может приносить плоды. Сам президент выразил надежду, что это ознаменует “начало отношений, благодаря которым мы сможем положить конец” конфликту на Украине.

А уже несколько часов спустя его министр обороны Пит Хегсет в Брюсселе диктовал реальные условия капитуляции Украины, невзирая на желания самих украинцев, причем на условиях, которые бывший глава МИ-6 назвал “прекрасной возможностью” легкой победы для Путина.

Американская семья воссоединилась, а страна, которая большинству британцев кажется далекой, оказывается брошена на произвол судьбы. Маленькая победа для тех, кто вернулся домой, устав нести на своих плечах бремя мира; гнев и недоверие среди союзников. “Это умиротворение. Оно никогда не работало”, — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас, подбирая слова со зловещими отсылками к истории. Мы начинаем понимать, как на практике выглядит принцип “Америка превыше всего”, когда сверхдержава, которая когда-то доминировала благодаря созданию альянсов по всему Западу, резко переориентируется.

Хегсет объяснил, что США слишком заняты Китаем и патрулированием собственных границ, чтобы “сосредотачиваться в первую очередь” на Европе: "Грубо говоря, боевым действиям придется положить конец, а то, что произойдет дальше, — проблема в основном европейская". Все отговорки, что Украина как суверенное государство должна сама вести переговоры о своем будущем, исчезли после известия о звонке Трампа Путину. По-видимому, еще до начала переговоров он уступил большей части российских требований.

Самопровозглашенный “величайший делец” считает, что Россия должна сохранить за собой часть территории, а Украина не должна вступать в НАТО. Усилия Путина уже кажутся сполна вознагражденными, но это еще не всё: американские войска не будут задействованы для поддержания мира, и к тому же Вашингтон не даст европейским силам действовать под эгидой НАТО, то есть не будет обязан приходить на помощь в случае нападения. И если защищать Украину Трамп не настроен, то в сделке по добыче на оставшихся у Украины землях редкоземельных минералов, необходимых высокотехнологичной промышленности США, он явно заинтересован.

Добро пожаловать в новую эпоху империи, только на этот раз на острие окажется Великобритания. Именно новые имперские державы — США, Китай и Россия — сейчас демонстрируют явные амбиции по территориальной экспансии и добыче сырья, необходимого для следующей промышленной революции, а также военную мощь, позволяющую по своему усмотрению перекраивать границы. И хотя эта неделя, несомненно, стала самой разрушительной для Украины, которая принесла в жертву этой жестокости своих детей и заслуживала гораздо лучшего, она также подорвала некоторые утешавшие британцев иллюзии.

Наша страна во внешней политике добилась большего, чем могла, потому что мы никогда не действовали в одиночку. Имея за спиной огневую мощь США, мы могли обманывать врагов, но, возможно, лгали при этом сами себе. Вот во что мы превратились — в маленький остров с грандиозным самомнением, чья регулярная армия, как недавно предупредил министр обороны Алистер Карнс, будет уничтожена за полгода боевых действий типа украинского конфликта. Исходя из предположения, что без поддержки США мы способны вести лишь небольшие локальные войны, мы выстроили оборону на совместимом снаряжении и молчаливой уверенности в том, что американские войска смогут заполнить пробелы, которые не под силу заполнить нам. Хегсет утверждал, что европейским правительствам теперь следует выделять на оборону 5% ВВП. Это вдвое превышает те 2,65%, которые мы можем себе позволить, как сказал британским начальникам штабов Рейчел Ривз. Подготовка к миру, в котором США, возможно, перестанут быть надежным союзником, означает не просто увеличение расходов, но нечто большее, вроде разбора омлета на отдельные составляющие.

Через 80 лет после последней мировой войны и появления новых угроз должно было наступить время, когда США небезосновательно пришли к выводу, что Европа должна твердо стоять на ногах. Но постепенный переход превратился в паническую борьбу, к последствиям которой общественность подготовлена крайне плохо. Возможно, вы устали от компромиссов ради защиты со стороны США и от того, что они втягивают вас в сомнительные войны. Но всем, кто искренне ненавидит США в роли мирового жандарма, впору задуматься о том, что обычно происходит с районами, откуда полиция внезапно уходит.

Кто-то возразит, что Британия может просто переждать неспокойное время, отринув манию величия, не высовываясь и тратя оборонный бюджет на больницы. Но проблемы настигают в конце концов даже тех, кто их не ищет, как, к сожалению, испытала на себе Украина. Опасность в том, что мы можем стать пуделем не Америки, а России или Китая; или как минимум ощутить бессилие в плане помощи друзьям.

Мы на собственной шкуре испытали то, что довелось пережить Афганистану в 2021 году, когда внезапный вывод войск США из-за усиления талибов* вынудил союзные войска (которые без них не смогли бы выполнить миссию) в спешке покинуть страну. Действующих и бывших солдат до сих пор мучает ощущение стыда и предательства за то, что пришлось бросить афганских переводчиков и ремонтников на произвол судьбы. Нечто подобное, возможно, сейчас происходит и на Украине. Лидеры ЕС, которые искренне клялись всегда поддерживать Зеленского, столкнулись с суровой реальностью: всё закончится ровно в тот миг, когда США свернут поддержку.

То, что Трамп так поступил, не должно никого удивлять. Внимание Вашингтона переключилось на Китай задолго до того, как он занял Овальный кабинет. Да и сам Трамп никогда не отказывался ни от уверенности в том, что дядю Сэма считают профаном в области обороны, ни от близости к Путину. Мы не можем сказать, что нас не предупреждали, и как минимум время подготовиться у нас было. Но, как и в случае с торговой войной, которую Трамп угрожал начать, происходящее в любом случае шокирует.

Что касается торговли, то Трамп, как правило, выступает с резкими угрозами, а затем отступает, когда его достаточно умилостивят. Нечто подобное может произойти и в сфере обороны. Но в обоих случаях разрушительный эффект имеет неопределенность как таковая. Она вынуждает тратить время и деньги, которых у нас нет, на планирование действий в чрезвычайных ситуациях и придает смелости тем, кто желает нам навредить. Мы выглядим и чувствуем себя более уязвимыми, потому что, если честно, так оно и есть. Мир меняется, и Британия в нем тоже станет другой.

Автор: Габи Хинслифф (Gaby Hinsliff).

*Представители террористического движения, запрещенного в РФ.