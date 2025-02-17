Вашингтон. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Эгоистичное желание украинского президента Владимира Зеленского оставаться у власти является главной причиной продолжения конфликта на Украине, говорится в статье американского журналиста-исследователя Джон Мак Глионна, опубликованной в издании The Hill.

"Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Выхода нет. Если закончится война, закончится и его президентство. И это больше, чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться", - пишет автор, отмечая, что "Зеленский ясно дал понять, что его власть зависит только от войны".

Мак Глионн отмечает, что Украина находится в отчаянном положении: "Потери страны катастрофичны, людские ресурсы на исходе, ведущие западные СМИ не учитывают реалий".