МИД РФ: Лавров и Рубио договорились поддерживать канал связи для решения проблем, препятствующих торгово-экономическому сотрудничеству двух стран

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

РФ и США условились в ближайшее время провести встречу по функционированию диппредставительств

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного звонка договорись поддерживать канал связи с целью решения проблем, препятствующих торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о путях "скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры".