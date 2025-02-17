Bloomberg: Уиткофф и Уолц представят США на переговорах с РФ в Саудовской Аравии

Агентство подчеркивает, что в связи с этим встает вопрос о том, какую роль в переговорах будет играть спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Лидирующая роль на ожидаемых переговорах между представителями РФ и США с американской стороны будет отведена спецпосланнику президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и помощнику главы государства по национальной безопасности Майку Уолтцу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство подчеркивает, что в связи с этим встает вопрос о том, какую роль в переговорах будет играть спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. По свидетельству Bloomberg, контакты между РФ и США "интенсифицировались за последнюю неделю, особенно после разгромного выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности".

Как утверждает агентство, встреча высокопоставленных официальных лиц США и России может пройти на следующей неделе в Саудовской Аравии. Она якобы будет направлена на подготовку возможного саммита лидеров двух стран, отмечает Bloomberg.