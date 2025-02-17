В Польше считают, что Европе рано или поздно придется ввести войска на Украину

Глава польского МИД Радослав Сикорский сказал это, выступая на Мюнхенской конференции

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Европейские страны рано или поздно будут вынуждены ввести войска на Украину. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда президент CША [Дональд] Трамп говорит, что в качестве части сделки [на Украине] должны будут находиться европейские войска и нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придется принять в этом участие", - сказал он.