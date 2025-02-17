Зеленский: у Украины мало шансов выжить без поддержки США

У Украины мало шансов выжить в конфликте с Россией без помощи США, цитирует Зеленского NYT. Позже киевский узурпатор поблагодарил Штаты за поддержку, но отметил, что всем сторонам предстоит еще много работы "для подготовки плана, как остановить Путина".

Украинский лидер заявил это в первый день Мюнхенской конференции по безопасности, на которой обеспокоенные лидеры европейских государств надеялись выяснить побольше о планах Вашингтона посредничать при организации переговоров.

В опубликованном в пятницу вечером отрывке из интервью NBC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины мало шансов выстоять в конфликте с Россией без поддержки США.

В отрывке из программы "Встреча с прессой с Кристен Уэлкер" Зеленский сказал: "Скорее всего, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов — мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов".

Как сообщает NBC, полная версия интервью выйдет в воскресенье.

Заявления украинского лидера попали в эфир в первый день Мюнхенской конференции по безопасности. На ней собрались в том числе сотни встревоженных европейских дипломатов, ожидавших услышать выступление вице-президента Джей Ди Вэнса о стратегии президента Трампа по ведению мирных переговоров с Россией для прекращения конфликта на Украине.

Но Вэнс упомянул Украину лишь вскользь и не предложил ни "дорожной карты" переговоров, ни даже стратегического видения того, как должна выглядеть Европа после самого разрушительного за последние 80 лет конфликта на континенте. Вместо этого республиканец призвал европейские страны перестать изолировать и оттеснять свои крайне правые партии, заявив, что самой большой угрозой безопасности является подавление свободы слова.

В начале недели министр обороны США Пит Хегсет привел в шок Киев и европейских союзников Украины. На встрече с министрами обороны стран НАТО и Украины в Брюсселе американец заявил, что Вашингтон не поддерживает стремление Украины сделать частью мирного урегулирования ее вступление в НАТО. Хегсет также назвал "нереальным" возвращение к границам Украины до 2014 года — до того, как в состав России вошел Крым.

Дональд Трамп неоднократно предлагал увязать помощь США с передачей Вашингтону критически важных для Украины полезных ископаемых. В начале месяца американский лидер заявил телеканалу Fox News о желании получить в обмен на американскую помощь "эквивалент редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов" — целую группу полезных ископаемых, необходимых для производства многих высокотехнологичных продуктов. Украина "по сути, согласилась на это", отметил Трамп.

В Мюнхене Зеленскому всё же удалось высказать свою точку зрения. В пятницу украинский президент встретился с Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и Китом Келлогом — отставным генералом, назначенным спецпосланником Трампа по Украине и России.

Зеленский попросил "гарантий безопасности". Вэнс подчеркнул важность начала разговора о прекращении конфликта, но отказался обсуждать конкретные вопросы, чтобы, по его словам, сохранить переговорщикам пространство для маневра.

"По сути, цель такова, как ее обозначил президент Трамп: мы хотим, чтобы конфликт завершился, чтобы убийства прекратились, — обозначил Вэнс. — Но мы хотим достичь прочного, долговременного мира".

Позже Зеленский поблагодарил США за поддержку, но отметил, что всем сторонам предстоит еще много работы, "чтобы подготовить план, как остановить Путина".

В своем аккаунте в социальных сетях украинский президент заявил: "Мы обсудили многие ключевые вопросы и с нетерпением ждем возможности принять генерала Келлога на Украине для проведения дальнейших совещаний и более детальной оценки ситуации на местах". Зеленский также добавил: "Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру".

Автор: Йонетт Джозеф (Yonette Joseph).