Почему сенсационное налаживание контактов Трампа с Путиным может стать таким же важным событием, как и Ялтинская конференция времен Второй мировой войны (The Indian Express, Индия)

The Indian Express: Трамп и Моди провели встречу на тему геоэкономики

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в Белом доме с Дональдом Трампом, пишет The Indian Express. Эта перестройка отношений может стать столь же важной, ведь речь идет о поиске точек соприкосновения с Америкой в вопросе реструктуризации глобальной экономической системы.

На встрече Черчилля, Рузвельта и Сталина на этом черноморском курорте 80 лет тому назад была создана структура послевоенного мирового порядка. Если Трамп реализует объявленные им инициативы, они тоже могут преобразовать существующий мировой порядок. А для Индии могут открыться новые возможности.

Утром в пятницу 14 февраля (по индийскому времени) премьер-министр встречался в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. Узкая зацикленность на пошлинах и проблемах иммиграции может затмить собой те обширные преобразования, которым положил начало американский президент, действующий в бешеном темпе.

Поместить разговор премьер-министра с Трампом в контекст изменений в международной обстановке исключительно важно, причем не только для двусторонних отношений с Соединенными Штатами, но и для меняющейся роли Индии во всё более неспокойном миропорядке.

Перед встречей с Трампом, которая состоялась в 2 часа 30 минут по индийскому времени, премьер-министр провел беседы с ближайшим помощником президента и специальным государственным служащим Илоном Маском, с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем, а также с американским бизнесменом и политиком индийского происхождения Вивеком Рамасвами.

Телефонный разговор Трампа с Путиным, способный стать переломным моментом в международных отношениях

Премьер-министр Моди прибыл в Белый дом в очень важный момент, когда Трамп перестраивает отношения между великими державами. Конечно, у Трампа на смену одному громкому заявлению всегда может прийти другое, опровергающее первое. А пойти на попятный для него столь же естественно, как и продвигаться вперед.

Но если Трамп подкрепит слова делом и начнет с российским президентом Владимиром Путиным диалог о прекращении вооруженного конфликта на Украине, такая перестройка отношений может стать не менее важной, чем состоявшаяся 80 лет тому назад ялтинская встреча в верхах. Именно там американский президент Франклин Рузвельт, британский премьер-министр Уинстон Черчилль и советский руководитель Иосиф Сталин сформировали структуру послевоенного мирового порядка.

Проведя в среду телефонный разговор с Путиным, Трамп, по сути дела, положил конец десятилетнему периоду, когда Запад относился к России как к изгою. Обратившись к соцсетям, Трамп отметил, что он с Путиным "поразмышлял о великой истории наших наций". Они подчеркнули успешное сотрудничество двух стран в годы Второй мировой войны и отметили необходимость его возобновления на благо всего мира.

Трамп заявил, что Путин разделяет его подход на основе здравого смысла и выступает за скорейшее прекращение военных действий на Украине. Он также объявил о немедленном начале переговоров о прекращении огня. Трамп также сообщил о своих планах провести в ближайшее время личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

А как насчет Европы, являющейся предметов переговоров Трампа и Путина?

Как и в феврале 1945 года, европейцев за столом переговоров не было.

Европа никак не может оправитьсяот заявления министра обороны США Пита Хегсета от 12 февраля, в котором он изложил основные аспекты политики Трампа в отношении Украины. Соединенные Штаты отвергают идею членства Украины в НАТО и считают нереальным возвращение утраченных Киевом территорий.

Хегсет заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасное будущее Украины, а также подчеркнул, что после урегулирования конфликта ни американские, ни натовские войска не станут заниматься там миротворческой миссией. Трамп призывает своих европейских союзников "повзрослеть" и больше заниматься собственной обороной.

Это не первый случай за последние годы, когда Вашингтон и Москва стремятся к взаимопониманию. В июне 2021 года президент Джо Байден встречался с президентом Путиным в Женеве. Те переговоры закончились неудачей, так как Путин выдвинул чрезмерные требования, в том числе отказ НАТО от расширения и возвращение в пределы границ 1997 года. Путин посчитал Байдена слишком слабым и решил начать военную операцию на Украине.

В настоящее время неясно, каковы будут условия Путина в процессе мирного урегулирования. Но было бы разумно предположить, что у Москвы сегодня более слабые позиции, чем в 2021 году, потому что конфликт длится уже три года. Поэтому она будет более склонна к урегулированию.

Если обстоятельства сложатся благоприятно (а это большое "если"), Трамп может приехать в Москву на празднование 80-й годовщины победы, которую будут отмечать в мае. В этом случае он получит возможность погреться в лучах славы совместных достижений и восстановления мира в Европе.

Для Путина "новая Ялта" символизирует признание Америкой России в качестве великой державы, а также ее роли в формировании международной системы. Трамп так и поступил, отметив вклад России в победу во Второй мировой войне.

Военная операция Путина на Украине нацелена в большей мере не на территориальную экспансию, а на утверждение влияния России в формировании новой архитектуры безопасности в Европе. Она будет более выгодной для Москвы по сравнению с договоренностями, достигнутыми после распада Советского Союза в 1991 году.

Каковы могут быть последствия для Азии и для Индии?

Последствия возможной сделки Трампа – Путина для Азии пока неопределенны.

Как эта зарождающаяся мужская дружба отразится на отношениях Москвы с Пекином? Переключит ли Трамп свое внимание с Европы на Китай в целях решения создаваемых им проблем? Распространит ли он действие своей стратегии мира на Тайвань, попытается ли договориться с Пекином?

Станет ли присутствие Си Цзиньпина в Москве на праздновании Дня Победы предвестием новой эпохи доброжелательности великих держав? Смогут ли Европа и Азия признать новые сферы влияния, очерченные великими державами?

У Моди есть возможность оценить генеральную стратегию Трампа во время встречи с ним.

В середине ХХ века Индия обладала ничтожным влиянием на мировой порядок, хотя два миллиона ее солдат участвовали во Второй мировой войне. Сейчас Нью-Дели имеет больше возможностей для защиты своих интересов. Но для достижения ощутимых результатов потребуется искусная дипломатия.

Моди на переговорах с Трампом вряд ли ограничился бы геополитикой и наверняка поговорил на тему геоэкономики. Для Индии данная встреча — это нечто большее, чем торг из-за пошлин. Ставки здесь гораздо выше. Ведь речь идет о поиске точек соприкосновения с Америкой в вопросе реструктуризации глобальной экономической системы, которая в настоящее время отдает предпочтение лишь избранным крупным экспортерам, в частности Китаю.

У США и Индии большой торговый дефицит с Китаем. Торговые советники Трампа призывают к созданию нового общемирового экономического режима во главе с демократическими странами, чтобы обеспечить "сбалансированность в торговле".

У Моди есть масса причин обсудить эту концепцию с Трампом.

Автор: Чиламкури Раджа Мохан (C. Raja Mohan) — профессор, приглашенный научный сотрудник Института южноазиатских исследований при Национальном университете Сингапура.