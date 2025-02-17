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Интерфакс-АВН

Рютте констатировал рост понимания среди лидеров стран НАТО необходимости тратить больше средств на оборону

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Petros Giannakouris

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Руководители стран НАТО стали лучше понимать необходимость значительного роста расходов на оборону, заявил генсек Североатлантического альлянса Марк Рютте.

"Сейчас я получаю больше поддержки, когда говорю, что 2% от ВВП на оборону недостаточно", - сказал Рютте в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек пошутил, что несколько месяцев назад ему требовались телохранители, когда во время рабочих встреч он настаивал на значительном увеличении оборонных расходов.

Рютте вновь высказал мнение, что странам НАТО нужно стремиться расходовать не менее 5% ВВП на оборону. В настоящее время в альянсе есть консенсус о том, что этот показатель должен быть не ниже 2%.

Генсек выразил уверенность, что если в НАТО согласятся повышать эти расходы, то затем можно будет добиться от стран выполнения взятых обязательств.

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