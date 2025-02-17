Daily Mail: боеготовность сухопутных войск Германии снизилась наполовину

Европа в панике: США думают о выходе из НАТО, а боеготовность армии европейских стран упала ниже плинтуса, пишет Daily Mail. Западных русофобов ждет страшное пробуждение: при мысли о конфликте с Россией даже бывалые стратеги будут просыпаться в холодном поту.

Дэвид Аверре

Страх, что президент Дональд Трамп выведет США из НАТО, повлек за собой сомнения: а выдержат ли вооруженные силы Европы нападение России без американской поддержки?

Сам Трамп еще не рассуждал о перспективе выхода США из западного альянса, однако бывший посол США при ООН и его бывший советник Джон Болтон вчера заявил радиостанции LBC, что такой сценарий “весьма вероятен”.

Между тем, администрация Трампа ожидает, что европейские члены возьмут на себя ответственность за долгосрочную безопасность Украины, поскольку Белый дом отныне намерен сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

В настоящее время лишь 23 из 32 стран НАТО выполняют норматив по расходам на оборону в 2% своего ВВП.

Трамп ранее предложил довести эту цифру до 5%, а его вице-президент Джей Ди Вэнс на этой неделе повторил тезис, что европейские члены НАТО должны обеспечивать свою безопасность сами, без участия США.

Болтон же назвал столь высокие нормативы расходов на оборону верным признаком того, что Трамп готовит почву для выхода из НАТО.

“Через год, когда этого, конечно же, не произойдет, Трамп скажет: “Видите, я же говорил, что НАТО ни на что не способна. Мы уходим. А вы еще поплачете”, — сказал Болтон.

На этой же неделе Трамп и Путин провели долгий телефонный разговор и обсудили урегулирование украинского конфликта. Будущее соглашение о прекращении огня наверняка оставит обширные части Украины под российским контролем, а патрулировать линию соприкосновения будет поручено западным миротворцам.

Для Киева это будет горькая пилюля, несмотря на окончание кровопролития, для Москвы же — явная победа, пусть дорогостоящая и скоротечная.

Но для Европы это поднимает мучительный вопрос: что, если их миротворцы станут мишенями и альянс втянется в войну напрямую — без поддержки самой грозной военной силы мира в качестве союзника?

В совокупности 32 страны альянса располагают военным бюджетом свыше триллиона долларов, более чем тремя миллионами действующих военнослужащих, почти тремя миллионами резервистов и более 700 000 представителей различных военизированных формирований.

Помимо живой силы, страны НАТО также имеют в своих арсеналах более 14 000 танков и десятки тысяч других боевых машин, 21 000 военных самолетов и почти 2 000 военных кораблей.

Однако войны ведутся не на бумаге, и если вынести за скобки США и Канаду, от мысли о крупномасштабном конфликте с Россией даже бывалые стратеги проснутся в холодном поту.

Европейские государства НАТО по-прежнему опережают Россию почти по всем категориям, за исключением бронетехники — и, конечно же, ядерного оружия.

Но силы НАТО никогда не сталкивались с таким ожесточенным конфликтом, как на Украине, и, несмотря на регулярные и масштабные военные учения, так и не прошли настоящего боевого крещения.

Россия же продемонстрировала не только готовность бросать сотни тысяч солдат в тактическую мясорубку, но и поистине впечатляющую способность привлекать резервы и оперативно перебрасывать их на передовую.

Украина ввела всеобщую воинскую обязанность почти сразу же после начала российской СВО в феврале 2022 года. С некоторых пор из страны сыплются репортажи о яростной охоте военкомов за мужчинами призывного возраста, которых забривают насильно.

У России же даже нет необходимости прибегать к обязательной мобилизации: вместо этого она опирается на обширное ветеранское сообщество и бурный поток добровольцев.

При этом ежегодно более миллиона россиян достигают призывного возраста. Все мужчины в возрасте от 18 до 30 лет обязаны отслужить год.

Таким образом Россия будет иметь огромное количество обученных и боеспособных бойцов в резерве, если когда-либо столкнется с НАТО на поле боя.

НАТО разместила в восьми соседних с Россией странах (в Румынии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше) многонациональные боевые группы. Эти войска составляют основу так называемой “сдерживающей и оборонительной позиции” альянса.

Но они замышляются в первую очередь как первая линия обороны от российского вторжения за пределы Украины, а не для упреждающего развертывания на передовой.

Как уже отмечалось, совокупная численность войск НАТО намного превышает российские силы, однако крайне маловероятно, что все члены альянса будут готовы отправить в бой серьезное количество солдат, если только сами их страны не подвергнутся прямой атаке со стороны Москвы.

Таким образом, Россия и европейские члены НАТО внезапно оказались практически в равных отношениях, и даже обычный конфликт может перерасти в долгую, изнурительную войну на истощение.

Глава логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил в прошлом году, что блок совершенствует возможности эвакуации большого количества раненых с линии фронта в случае такого конфликта.

Немецкий генерал предупредил, что, в отличие от прошлого опыта союзников в Афганистане и Ираке, в ходе полномасштабной войны с Россией НАТО наверняка понесет огромные потери на обширном поле боя.

Более того, из-за работы ВКС России и хваленых ракетных войск с их богатыми арсеналами медицинская эвакуация по воздуху будет слишком рискованной. Этот фактор может заставить войска НАТО использовать для массовой эвакуации раненых санитарные поезда.

“Задача будет заключаться в том, чтобы в худшем случае оперативно обеспечить высококачественную помощь наибольшему количеству раненых”, — сказал он.

Политики бьют тревогу насчет общей неготовности к войне, и многие европейские страны укрепляют военную промышленность.

Ожидается, что усилия Европы по укреплению континентальной безопасности возглавят Германия и Польша. Именно им НАТО поручила предоставить бóльшую часть сухопутных войск, которые первыми встретят российское нападение на восточном фланге.

Польша уже намного опережает своих европейских коллег по расходам на оборону, и президент страны Анджей Дуда объявил в среду, что планирует в этом году довести их до 4,7% ВВП.

В прошлом году немецкие СМИ предупредили, что страна превратится в плацдарм НАТО, если конфликт на Востоке обострится.

Согласно “слитому” тысячестраничному документу под названием “План операции “Германия”, Берлин примет на своей территории сотни тысяч военнослужащих из стран НАТО и будет служить логистическим центром для отправки огромного количества военной техники, продовольствия и медикаментов на фронт.

В летнем репортаже Der Spiegel говорилось, что Германия может принять до 800 000 солдат альянса перед переброской на позиции дальше на восток.

Немецкая армия также инструктирует компании и гражданских лиц о защите ключевой инфраструктуры по подготовке к гражданской обороне, предвидя ситуацию, когда Россия расширит полеты беспилотников, шпионские операции и диверсии по всей Европе.

Берлин стал одним из главных спонсоров Украины и отправил обильную военную и гуманитарную помощь в поддержку вооруженных сил президента Владимира Зеленского.

Однако военные чиновники, законодатели и эксперты по обороне заявили на этой неделе, что сегодня боеготовность немецкой армии даже ниже, чем три года назад, когда Россия только ввела на Украину войска.

Даже если новое правительство увеличит расходы на оборону, ограничения сохранятся на долгие годы вперед, особенно нехватка ПВО, артиллерии и личного состава.

“До ввода российских войск на Украину у нас было восемь бригад с уровнем боеготовности примерно в 65%”, — сообщил агентству Reuters на этой неделе полковник, глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

Отправка оружия, боеприпасов и оборудования на Украину, а также участившиеся учения истощили запас имеющейся техники, сказал он.

“В совокупности боеготовность сухопутных войск Германии снизилась примерно до 50%”, — объяснил Вюстнер.

После начала боевых действий на Украине канцлер Олаф Шольц пообещал перестроить потрепанный бундесвер, однако спустя три года обещание предоставить НАТО две дивизии (порядка 40 000 военнослужащих) к 2025 и 2027 годам соответственно зашло в тупик.

Подробности, раскрытые источниками на условиях анонимности по соображениям конфиденциальности, подчеркивают шаткое положение Берлина в новую геополитическую эру при президенте Трампе.

Берлин не смог полностью оснастить дивизию НАТО к началу этого года и в любом случае не имеет необходимых средств ПВО для ее поддержки, сообщили источники.

Его обещание сформировать еще одну дивизию НАТО к 2027 году “давно вне досягаемости”, добавил военный источник.

Как пояснил оппозиционный депутат и эксперт по обороне из бюджетного комитета парламента Инго Гедехенс, эта вторая дивизия оснащена всего на лишь 20%.

“Даже если мы закажем всё прямо сейчас, мы всё равно не успеем оснастить ее вовремя”, — подчеркнул Гедехенс. Опросы предвещают, что новое правительство после выборов в Германии 23 февраля возглавит его Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем.

Немецкая дивизия НАТО, которая должна была быть готова в этом году, небоеспособна, поскольку после обширных пожертвований Украине у нее нет основной системы вооружения — 155-мм гаубиц. Кроме того, часть артиллерийских орудий пришлось разобрать на запчасти, сообщили агентству Reuters источники в вооруженных силах и парламенте.

Около 80 усовершенствованных гаубиц RCH 155, необходимых для второй дивизии 2027 года, еще даже не заказаны.

Обеим дивизиям также потребуются до 200 единиц ПВО ближнего действия (таких, как зенитные танки Gepard) для защиты от беспилотников и самолетов, сообщили источники.

Ради экономии Германия сняла “Гепарды” с вооружения в 2012 году и только начала их заменять. При этом первые поставки из партии в 19 Skyranger от компании Rheinmetall ожидаются в 2027 и 2028 годах.

“Мы не сможем обеспечить ПВО для обещанной к 2025 году дивизии до 2029 года”, — предупредил военный источник.

Поскольку всеобщий призыв был отменен в 2011 году, немецкой армии также потребуется больше резервистов. Правительство Шольца в ноябре законодательно обязало молодых людей заполнять анкеты о своей готовности к бою, и цель Берлина — достичь планки в 200 000 резервистов.

Это позволит Германии в случае войны стремительно нарастить численность своих войск примерно до 460 000 человек — это почти вдвое больше, чем она может собрать сегодня.

“Учитывая оценочные показатели потерь, бундесвер будет обескровлен в течение нескольких месяцев”, — заявил депутат от ХДС и бывший полковник Родерих Кизеветтер. Раскрыть эти показатели он отказался.

Великобритания к континентальной Европе не относится, но и ей предстоит суровое пробуждение в вопросе боеготовности вооруженных сил.

Министр обороны Джон Хили в октябре дал уничижительную оценку вооруженным силам, заявив, что они просто “не готовы к бою”.

Хили сообщил, что проблемы армии, флота и военно-воздушных сил оказались “гораздо хуже и глубже”, чем лейбористы полагали до прихода к власти минувшим летом.

В последние годы британские вооруженные силы, особенно армия и флот, сильно страдали от кадрового голода — настолько серьезного, что встали вопросы об их элементарной эффективности.

Ожидается, что в 2025 году численность армии упадет ниже отметки в 70 000 обученных солдат, а военные корабли будут всё чаще простаивать у пирса из-за нехватки моряков.

В подкасте журнала Politico после подписания оборонного соглашения с Германией Хили сказал: “Великобритания, как и многие другие страны, приобрела обширный опыт и готова к проведению военных операций. К чему мы не готовы, так это к войне. А если мы не готовы сражаться, мы не сможем и обеспечить сдерживание”.

Это перекликается с докладом влиятельного депутатского комитета, который в прошлом году предупредил, что перегруженные вооруженные силы Великобритании не смогут вести полномасштабную войну из-за того, что консерваторы “скрыли завесой тайны” хроническую нехватку войск и техники.

Генеральный секретарь НАТО уже призывает европейских членов, включая Великобританию, наращивать расходы в соответствии пожеланиями США.

Откликнувшись на требование Дональда Трампа, чтобы Европа сама оплачивала свою безопасность, Марк Рютте заявил, что страны должны перейти к планке в 3% и взять ее.

Соответствующее увеличение военных ассигнований обойдется казначейству Великобритании в десятки миллиардов фунтов стерлингов только при этом правительстве.

Ожидается, что Великобритании также будет предложено предоставить от 10 000 до 15 000 военнослужащих для “сил стабилизации” на Украине, что обойдется еще примерно в 3–4 миллиарда фунтов стерлингов в год.

В настоящее время Великобритания тратит на оборону 2,3% ВВП, и общественность призывает лейбористов увеличить эти расходы.

Вчера в Палате общин консерватор сэр Бернард Дженкин заявил, что Великобритания “должна быть готова воевать с Россией, если потребуется”.

Кроме того, ожидается пересмотр Стратегического обзора обороны, заказанного правительством в прошлом июле.

Бывший офицер военной разведки Филип Ингрэм предупредил: “Если в обзоре не прозвучат цифры в 3% в качестве первоначальной цели и в 5% в качестве долгосрочной, мы навлечем на себя гнев Трампа”.

“Предстоит масштабное наращивание обычных наземных и воздушных возможностей. Мы рискуем оказаться в очень опасной ситуации. Если Китай решит захватить Тайвань силой, Путин почует открывшуюся возможность, и всё это приведет к глобальному конфликту”, — заключил он.