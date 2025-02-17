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Военное обозрение

«Защитник вместо Жнеца»: ВВС Британии завершили лётные испытания дрона MQ-9B Protector, который заменит MQ-9A Reaper

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Британии завершили летные испытания дрона MQ-9B Protector RG1, который впоследствии заменит стоящий сейчас на вооружении MQ-9A Reaper. При этом оператор управлял летательным аппаратом дистанционно на базе Уоддингтон в графстве Линкольншир на восточном побережье Англии.

Об этом сообщили в пресс-службе Королевских ВВС.

Сегодняшний полет стал важной вехой и кульминацией огромных усилий всей команды «Протектор». Команда летных испытаний, возглавляемая 56-й эскадрильей и при поддержке 31-й и 54-й эскадрилий, должна быть чрезвычайно горда тем, что это событие знаменует собой начало ключевых интеграционных и эксплуатационных испытаний платформы

- заявил командир 56-й эскадрильи подполковник Подмор.

В рамках программы Британия планирует заменить свои беспилотники MQ-9A Reaper на парк 16 дронов MQ-9B Protector. Таким образом, у британских военных появится «Защитник» вместо «Жнеца».

Недавний полет такого дрона стал третьим заключительным этапом летных испытаний перед вводом этих аппаратов в эксплуатацию ВВС Великобритании. Первые испытания «Защитника» состоялись в 2023 году здесь же – на базе Уоддингтон.

Источник изображения: topwar.ru

Такой беспилотник способен непрерывно находиться в воздухе более 30 часов. Он может выполнять разнообразные задачи: от поддержки с воздуха наземных подразделений до оказания помощи при стихийных бедствиях. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию дрон стане играть ключевую роль в военных операциях Великобритании, участвуя в сборе разведданных, наблюдении, обнаружении целей и нанесении ударов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
БТР-7
Проекты
БПЛА
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