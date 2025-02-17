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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Литвы назвала оборонное партнерство с ФРГ основой безопасности ЕС

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Танк Leopard 2 в Литве
Танк Leopard 2 в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Минск. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Складывающееся партнерство Литвы и Германии в сфере военпрома и оборонных вопросов в целом является основой безопасности всех стран Евросоюза, заявила в Мюнхене министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

"В эти непростые времена уникальное литовско-германское оборонное партнерство стало краеугольным камнем архитектуры безопасности Европы, а углубляющееся сотрудничество между нашими странами еще больше укрепляется благодаря приверженности Rheinmetall", - сказала глава литовского Минобороны, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, ее цитирует пресс-служба ведомства.

"Вместе мы создаем более устойчивую и независимую европейскую оборонную промышленность", - сказала она, отметив, что недавнее соглашение с Германией о производстве в Литве артиллерийских снарядов калибра 155-мм "является примером более эффективной организации процессов европейской оборонной промышленности".

Сообщается, что в ходе визита в Мюнхен Шакалене проведет переговоры с представителями немецкого промышленного гиганта Rheinmetall, "чтобы обсудить возможные направления более глубокого сотрудничества, которое позволит снизить зависимость от внешних поставщиков, усилить интеграцию оборонной промышленности в регионе и привлечь в Литву дополнительные технологические инновации".

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