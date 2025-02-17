Виктор Медведчук: у стран Европы есть идеи присоединить украинские земли - Интервью ТАСС

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в специальном интервью ТАСС рассказал о перспективах переговоров по Украине, идеях европейских стран присоединить украинские земли, желании Дональда Трампа сорвать куш, а также напомнил об исторических правах России.

— Как вы думаете, состоятся ли все-таки переговоры по Украине? Может ли на территории, где с 2014 года шли боевые действия, наконец-то наступить мир? На каких условиях он возможен?

— Мир и переговоры — разные понятия. В 2022 году были переговоры в Белоруссии и Стамбуле, но миром они не закончились, наоборот, после них возобновилась эскалация боевых действий.

Сегодня команда новоизбранного президента США говорит, что достижение мира в украинском конфликте — это ее первоочередная задача, но понимают ли они суть происходящего и главные причины, которые повлекли боевые действия.

В ходе стамбульских переговоров как жест доброй воли Россия отвела войска из-под Киева, но в ответ Зеленский под диктовку Запада начал эскалацию конфликта. О чем после этого можно с ними договариваться? Режим Зеленского не желает нести ответственности за свои действия и всячески показывает, что не собирается и далее ничего выполнять.

Ситуацию сводит на нет то, что Зеленский с 21 мая 2024 года нелегитимен, поэтому его подпись под документом ничего не стоит. Зеленский по истечении срока полномочий не может выполнять президентские полномочия, в том числе издавать указы и распоряжения, которые обязательны к исполнению на территории Украины (часть 3 статьи 106 Конституции Украины), как и отменять их. Легитимная отмена решения о запрете переговоров с РФ, которые он запретил своим указом, на сегодняшний день невозможна.

Кроме того, единственным органом, который вправе отменить указ в условиях отсутствия легитимного президента, является Конституционный суд Украины. Вместе с тем, в связи с истечением срока полномочий отдельных судей, Конституционный суд Украины потерял кворум для проведения заседаний и с 27 января 2025 года неправоспособен принимать никаких решений. Зеленский уничтожил практически всю легитимную власть в стране, все ее ветви, и загнал в полный тупик безысходности. Поэтому переговорный процесс может иметь место, но подписание соглашений о мире им в настоящее время исключается.

Главным остается то, на каких условиях возможен мир. Это первоочередной вопрос. Россия будет исходить из интересов национальной безопасности, а для этого должны быть достигнуты гарантии такой безопасности. Из этого и только из этого необходимо исходить при достижении договоренностей. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом акцентировал внимание на том, что должны быть устранены первопричины конфликта. А это означает, что должны быть выполнены задачи по устранению нацистского режима на Украине, подконтрольной Зеленскому, надо выкорчевать целиком нацистскую идеологию, избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику отстаивают и стараются сохранить. Необходимо разоружить боевые отряды нацистов, ликвидировать вооружения, технику, поставленную коллективным Западом для борьбы с Россией. Как этого можно достичь? Я не знаю другого способа, как тот, при котором российские Вооруженные силы должны для этого контролировать территории, находящиеся под киевским режимом. Все иное, на мой взгляд, не сможет обеспечить и гарантировать интересы безопасности РФ. Понимает ли это Трамп и его команда? Вряд ли. Хочется верить, что это может произойти, но быть уверенным в этом нельзя.

— Запад принуждает Киев к проведению президентских выборов до конца 2025 года. По вашим оценкам, пройдут ли они? Могли бы вы назвать имена тех, кто имеет реальные шансы прийти к власти? Это лишь те фигуры, которых будут навязывать украинцам?

— Очевидно, что Трампу для достижения прогресса в переговорах необходимо сменить Зеленского, и самое простое — это заставить его уйти. Такой маневр позволит коллективному Западу сохранить лицо и создать удобную переговорную позицию, в первую очередь для США. Но проблема в том, что Зеленский и его свора никуда уходить не собираются, они отчаянно цепляются за власть и придумывают массу предлогов, чтобы выборов избежать.

Зеленский осознает, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля. Команда Зеленского уничтожает не только политиков, активистов и инакомыслящих, но и ветви власти. А это значит, что не будет не только тех, кто потенциально может возглавить власть в стране, но и самой страны, как и самой власти. Возглавлять будет нечего и некому, Зеленский в порыве своего властолюбия не оставил камня на камне от украинской государственности. Сегодня он находится в состоянии полной агонии.

Естественно, не исключено, что фарс с выборами на Украине в принципе возможен, но он будет с непредсказуемым концом и ничего хорошего украинскому народу не принесет. Это будет игра в политические наперстки, где избирателей гарантированно обманут, где выигрыш не предусмотрен в принципе, все будут решать подковерные игры. Но тогда этот фарс не сможет привести к миру и разрядке. Для проведения выборов до конца 2025 года необходимо отменить военное положение. А для этого надо не только прекратить боевые действия, но и достигнуть договоренностей о мире. А это, с учетом тех аргументов, которые я привел, является невозможным. Иначе, какие выборы могут быть при нацистском режиме, в лучшем случае будет избран новый нацист — другие не смогут участвовать, а в худшем — старый…

— В конце декабря Украина остановила транзит российского газа через свою территорию. В Киеве заявили, что не будут больше участвовать в поставках российского топлива в Европу. Как вы считаете, это окончательное решение или Киев поменяет свою позицию из-за потери экономической выгоды?

— Экономическая выгода для страны — это вообще не про режим Зеленского, вот коррупционная выгода — это про них. Пока они больше откатов получают на войне, поэтому газ их просто не интересует. Но есть и другие обстоятельства. США выгодно не пускать в Европу российский газ ни на каких условиях. И тут Зеленский действует не в интересах украинского народа, а по указанию США с целью, чтобы Европа покупала газ у США в два раза дороже российского.

— По вашему мнению, произойдет ли раздел украинских земель другими странами?

— Достоверно известно, что отдельные страны Евросоюза, такие как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, давно вынашивают идеи присоединения отдельных украинских земель, которые искусственно были включены в состав современной Украины. Политики этих стран неоднократно высказывали и даже настоятельно рекомендовали своим правительствам реализовать эти идеи, имеющие историческую обоснованность и целесообразность. Тем более что особенно в последние годы преступного правления режимов Порошенко (внесен в российский реестр террористов и экстремистов — прим. ТАСС) и Зеленского, после государственного переворота 2014 года на Украине стали допускаться вопиющие нарушения конституционных прав, свобод, гарантий в отношении национальных меньшинств указанных государств. Грубо нарушается и игнорируется Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. И все попытки правительств этих государств повлиять и защитить своих сограждан от преступной политики киевских властей ничем не увенчались.

Поэтому единственно правильным выходом из сложившейся ситуации является реализация идей политиков этих стран взять под защиту население и территории, где проживают представители национальных меньшинств. Сегодня этот путь как никогда актуален и диктуется исторической справедливостью и интересами простых граждан, которые попали под каток нацистского режима Зеленского и должны быть защищены.

При этом естественным и закономерным является то, что Россия имеет все основания вернуть исторические русские земли, которые веками ей принадлежали. Взять под защиту от нацизма и милитаризма людей, спасти украинский народ и обеспечить его будущее.

— Новый президент США Дональд Трамп не раз заявлял о намерениях в кратчайшие сроки закончить конфликт на Украине. Можно ли верить ему в этом вопросе?

— Новый президент США заявляет о своих интересах на Украине, и это не всегда связано с войной. Вашингтон выжал из Украины все соки и теперь думает, что делать с этим неликвидом. Если американцам будет выгодно продолжать воевать Украиной против России, они будут это делать. Но уже даже команде Байдена было понятно, что эту войну надо сворачивать.

Трамп хочет окончить игру, встать из-за игорного стола и забрать свой выигрыш. Вопрос в том, что он считает таким выигрышем. Его разговоры о прекращении убийств и горя людей абсолютно справедливые и гуманные, но за ними четко просматривается желание взять свое в результате сделки, подчеркиваю этот термин, о которой он постоянно говорит. Посмотрите, как он предлагает решить проблему сектора Газа — взять и выселить оттуда арабское население, а самим получить контракты на застройку нового курорта. То есть он фактически хочет забрать эту территорию себе, но без местного населения. И где тут гуманизм и справедливость? Или присоединить Канаду, забрать Гренландию и Панамский канал.

Поэтому видно, что Трамп надеется на большой куш, но тут есть два момента. Во-первых, президент Владимир Путин не будет ни при каких обстоятельствах игнорировать интересы России, это твердая, последовательная и принципиальная позиция российского лидера. А второе обстоятельство заключается в том, что Зеленский — патологический лжец и намерен обещать Трампу все что угодно, с чем Трампу еще предстоит столкнуться. То, что может быть представлено как политический и экономический выигрыш, окажется ловушкой, подделкой и пустыми обещаниями, на которые Трампа уже пробуют склонить. Вопрос, насколько Трамп будет верить Зеленскому и его команде, за которой явно торчат уши военно-промышленного капитала США, Британии и их спецслужб, остается открытым, и это будет влиять на ход переговоров.

— Положение ВСУ в зоне СВО с каждым днем становится все плачевнее. Как по-вашему, за что сегодня борются и отдают жизни украинские солдаты? Или это лишь "картинка", а на самом деле украинцы больше не хотят воевать?

— Гибель украинских солдат не картинка, а страшная трагедия украинского народа. Те, кто их посылает на смерть, сами не погибают и погибать не собираются. Они и их дети от этого только богатеют. Естественно, что с таким руководством ни о каких победах речи быть не может. Всю банду Зеленского, в том числе и военную верхушку, интересует коррупция и откаты, а не результат. В такой ситуации чем хуже результат, тем больше откаты, что мы и видим сейчас.

Преступная, лживая пропаганда Зеленского внушает, что украинские граждане воюют за себя и за свою землю, но это циничная ложь. Зеленский продал украинскую землю, так что сегодня украинские солдаты воюют за чужую собственность, за кошельки людей, которые находятся далеко от Украины и только тянут из нее все соки. Но хуже то, что Зеленский продал не только самих воюющих, но и их семьи и весь украинский народ, причем несколько раз, западным хозяевам.

Украинцы по замыслу Зеленского должны изображать яростное сопротивление для яркой картинки, которую нелегитимный за сотни миллиардов долларов продает на Западе. Зачем простым людям становиться пушечным мясом и пешками в чужой игре? Ведь они получают от этой войны только страдания и муки.

Украинские солдаты погибали и погибают за преступные болезненные амбиции Зеленского вернуть границы 1991 года. На днях министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада заявил, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача. Более того, он заявил, что США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путем переговоров урегулирования. Это же подтвердил Трамп: "В течение долгого времени они говорили, что Украина не должна вступить в НАТО. И меня это устраивает".

А теперь у меня вопрос. За что погибли сотни тысяч людей? Если Украины в НАТО не будет. Зачем уничтожена страна?

В 2020 году Зеленский заявлял, что минские соглашения не соответствуют интересам Украины. А потеря огромных территорий, миллион убитых и раненых, более половины населения страны, сбежавших от правления этого урода, соответствует? Это преступная политика Зеленского и его банды не соответствует интересам украинского народа, что является очевидным.