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Военное обозрение

Может превзойти российский «Панцирь-С»: в западной прессе оценили новый турецкий зенитный комплекс Gürz 150

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Aselsan развернула в 2024 году серийное производство нового зенитного ракетно-пушечного комплекса Gürz 150, позиционируя его в качестве более продвинутой, «гибридной» альтернативы российскому ЗРПК «Панцирь-С».

Gürz 150 преподносится разработчиком как многоцелевая система ПВО и ПРО, способная выполнять автономную работу, оценку угроз и распределять средства поражения целей с помощью алгоритма управления огнём.

Турецкий комплекс совмещает в себе передовые технологии, которые могут обеспечить преимущества перед существующими системами, такими как «Панцирь-С1»

- полагают в издании Army Recognition.

Как указывается, в отличие от российского ЗРПК, Gürz 150 объединяет в себе средства поражения «жёсткого» и «мягкого» типа. На данный момент они включают в себя 35-мм автопушку, способную стрелять ОФС, и зенитные варианты ракет Gökdoğan и Bozdoğan класса «воздух-воздух» (по 4 ЗУР малой и средней дальности). Комплекс оснащён бортовыми средствами целеуказания (РЛС обнаружения и сопровождения целей, система опознавания «свой-чужой», электронно-оптический комплекс наведения для обнаружения и поражения целей). В целях самообороны установлен пулемёт.

Ожидается, что окончательная конфигурация будет включать дополнительные боевые средства, радары поиска и управления огнём с АФАР, систему РЭБ Kangal (постановщик электромагнитных помех и имитатор сигналов) и лазерное оружие Gökberk.

Gürz 150 способен противостоять широкому кругу воздушных угроз, в том числе работающим группой, включая БПЛА, вертолёты, самолёты и сверхзвуковые ракеты

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Gürz 150, установленный на грузовом шасси 8x8, отличается мобильностью и быстротой развёртывания. Он поддерживает функцию ведения огня на ходу. Комплекс может работать самостоятельно или в составе батареи. В последнем сценарии одна из установок выступает в качестве КШМ для координации действий. Как указывается, быстрое время реакции и способность одновременно поражать несколько целей повышают эффективность комплекса.

В случае с российским «Панцирь-С1» публиковалась информация о характерных для него проблемах с обнаружением и противодействием низкоскоростным малоразмерным БПЛА, что привело к доработке его РЛС и системы наведения

- отмечается в издании.

Как указывается, по сравнению с «Панцирь-С», Gürz 150 имеет модульную конструкцию, которая в перспективе позволит установить радар с АФАР и средства РЭБ.

В то время как обе системы обеспечивают точечную защиту, в Gürz 150 используется многоуровневый подход, благодаря которому комплекс получит средства как «жёсткого», так и «мягкого» поражения, такие как лазерное оружие и постановщик радиочастотных помех

- говорится в западной прессе.

По словам автора, модульная конструкция Gürz 150 позволяет проводить модернизацию шаг за шагом, в то время как «Панцирь-С» требует постоянных доработок для устранения эксплуатационных ограничений.

Новая турецкая система ПВО Gürz 150 может превзойти российский «Панцирь-С1»

- даёт свою оценку автор.

Со своей стороны отметим, что так называемая «модульная» конфигурация не означает, что в любой момент комплекс можно будет оснастить новым средством поражения или оборудованием и тут же отправить ЗРПК выполнять боевые задачи. Что Gürz 150, что «Панцирь-С» или любая другая система, получая новую «начинку», должны пройти кропотливый процесс интеграции с ней. И «модульность» здесь не причём. Что же касается средств «мягкого» поражения, то их установка на Gürz 150 пока что озвучена только в планах.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Aselsan
Проекты
АФАР
БПЛА
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