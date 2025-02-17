Лидер голландских крайне правых считает, что Украине не место в ЕС или НАТО

По мнению Герта Вилдерса, урегулирование конфликта между Украиной и Россией было бы "отличной новостью"

ГААГА, 14 февраля. /ТАСС/. Голландская крайне правая Партия свободы никогда не согласится на членство Украины в ЕС или НАТО. Об этом заявил в X лидер политической силы Герт Вилдерс.

По мнению политика, урегулирование конфликта между Украиной и Россией было бы "отличной новостью". Вилдерс также выразил похвалу в адрес президента США Дональда Трампа, "если он сможет это (урегулирование конфликта - прим. ТАСС) осуществить".

"Однако Партия свободы никогда не согласится на членство Украины в ЕС или НАТО", - добавил политик.

Партия Вилдерса победила на парламентских выборах в ноябре 2023 года и сформировала в сотрудничестве с еще тремя политическими силами коалиционное правительство, которое приступило к исполнению своих обязанностей 2 июля. Сам лидер крайне правых в ходе избирательной кампании выступал против оказания помощи Украине и поставок вооружения, однако позже был вынужден смягчить свою позицию.

Перспективы урегулирования на Украине стали одной из главных тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 12 февраля. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава администрации США написал в социальной сети Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.