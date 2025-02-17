Вице-президент США: не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы внутри самого ЕС

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Возглавляющий американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на пленарном заседании. В своей речи он высказал довольно много нелицеприятного в адрес стран ЕС, Евросоюза, большинства политических лидеров, да и Европы в целом.
В частности, второй человек в руководящей американской иерархии, а это означает, что он высказывает и позицию Трампа, считает, что не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы внутри самого Евросоюза. По его мнению, европейцы давно и далеко отошли от общих западных ценностей, которые некогда объединяли США и Старый Свет. А теперь брюссельские чиновники и европейские политики все пытаются свалить на РФ и КНР.
— заявил Вэнс.
Организаторов конференции он обвинил в нарушении принципов демократии за отказ от участия в мероприятии крайне правым и левым партиям Европы. Вэнс подчеркнул, что эти политические силы представляют определенную часть общества, просто взять и не считаться с ними, теми, кто их поддерживает, нельзя.
— продолжил буквально рубить с плеча вице-президент США.
Он отметил, что если доминирующие (пока) в Европе политические силы «боятся своих избирателей», то они вообще не нужны Соединенным Штатам. Это никакая не демократия, подчеркнул Вэнс. В качестве примера он привел отмену выборов президента в Румынии под надуманным предлогом «российского вмешательства», заявив, что был шокирован тем, что ЕС это решение Конституционного суда страны поддержал. Также он обвинил Евросоюз в ущемлении свободы слова.
— возмутился Вэнс.
Единственной общей проблемой, которая существует в ЕС и США, Вэнс назвал массовую неконтролируемую миграцию. Но возникла она не из ниоткуда, а стала результатом политических решений.
— уверен вице-президент США.
Похоже, с приходом к власти в США Трампа для «старушки Европы», а вернее, ее либеральных элит и их последователей, действительно, наступают не самые простые времена. Ведь Вэнс высказывает не просто свое частное мнение, а обрисовывает новую конфигурацию внешней политики США в отношении Старого Света.
Вэнс, о фактически превращенной Брюсселем в фетиш «зеленой повестке», но не только:
Ну и совсем уж, образно говоря, «взрывом мозга» для европейцев, по крайней мере той их части, которая собралась на конференцию в Мюнхене, стало заявление Вэнса о том, что он готов посетить Москву для проведения переговоров по завершению украинского конфликта.
Если брать нынешних лидеров стран ЕС и брюссельских чиновников, то наверняка с нескрываемым удовольствием выступление Вэнса в Мюнхене слушали только премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо. Ну и конечно те, кого нынешние власть предержащие в «европейском саду» причисляют к левой и правой оппозиции.