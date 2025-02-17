Вице-президент США: не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы внутри самого ЕС

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Возглавляющий американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на пленарном заседании. В своей речи он высказал довольно много нелицеприятного в адрес стран ЕС, Евросоюза, большинства политических лидеров, да и Европы в целом.

В частности, второй человек в руководящей американской иерархии, а это означает, что он высказывает и позицию Трампа, считает, что не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы внутри самого Евросоюза. По его мнению, европейцы давно и далеко отошли от общих западных ценностей, которые некогда объединяли США и Старый Свет. А теперь брюссельские чиновники и европейские политики все пытаются свалить на РФ и КНР.

Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы — это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, объединяющих ее с США

— заявил Вэнс.

Организаторов конференции он обвинил в нарушении принципов демократии за отказ от участия в мероприятии крайне правым и левым партиям Европы. Вэнс подчеркнул, что эти политические силы представляют определенную часть общества, просто взять и не считаться с ними, теми, кто их поддерживает, нельзя.

Мы должны вести с ними (оппозицией) диалог, но не обязаны соглашаться с ними

— продолжил буквально рубить с плеча вице-президент США.

Он отметил, что если доминирующие (пока) в Европе политические силы «боятся своих избирателей», то они вообще не нужны Соединенным Штатам. Это никакая не демократия, подчеркнул Вэнс. В качестве примера он привел отмену выборов президента в Румынии под надуманным предлогом «российского вмешательства», заявив, что был шокирован тем, что ЕС это решение Конституционного суда страны поддержал. Также он обвинил Евросоюз в ущемлении свободы слова.

К сожалению, я не всегда понимаю, что произошло с победителями в холодной войне. Я был в Брюсселе. Некоторые комиссары предупреждают, что некоторые СМИ могут быть закрыты, чтобы предупредить распространение вредных призывов к насилию или предупредить антифеминистские выступления

— возмутился Вэнс.

Единственной общей проблемой, которая существует в ЕС и США, Вэнс назвал массовую неконтролируемую миграцию. Но возникла она не из ниоткуда, а стала результатом политических решений.

Ужасы вчерашнего теракта в Мюнхене — это тоже результат этих решений

— уверен вице-президент США.

Похоже, с приходом к власти в США Трампа для «старушки Европы», а вернее, ее либеральных элит и их последователей, действительно, наступают не самые простые времена. Ведь Вэнс высказывает не просто свое частное мнение, а обрисовывает новую конфигурацию внешней политики США в отношении Старого Света.

Вэнс, о фактически превращенной Брюсселем в фетиш «зеленой повестке», но не только:

Если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска. Демократия зиждется на принципе, что голоса людей должны быть услышаны, их нельзя заглушить.

Ну и совсем уж, образно говоря, «взрывом мозга» для европейцев, по крайней мере той их части, которая собралась на конференцию в Мюнхене, стало заявление Вэнса о том, что он готов посетить Москву для проведения переговоров по завершению украинского конфликта.

Если брать нынешних лидеров стран ЕС и брюссельских чиновников, то наверняка с нескрываемым удовольствием выступление Вэнса в Мюнхене слушали только премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо. Ну и конечно те, кого нынешние власть предержащие в «европейском саду» причисляют к левой и правой оппозиции.