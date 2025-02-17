Международная коалиция поставит Украине около 100 тыс. БПЛА - глава Минобороны Латвии

Минск. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Международная коалиция в составе 17 стран поставит Украине порядка 100 тыс. боевых беспилотников, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Международная коалиция беспилотников, инициированная Латвией и Великобританией, выделила около 2 млрд евро на беспилотники для украинской армии. 17 стран-союзников доставили или в скором времени отправят Украине порядка 100 тыс. боевых беспилотников разной мощности", - цитирует министра агентство PAP.

"Доля Латвии составляет около 20 млн евро и около 5 тыс. беспилотников", - уточнил Спрудс.