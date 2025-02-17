Первые образцы нового штурмового роботехнического комплекса отправляются в зону СВО для испытаний в боевых условиях

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Новый робототехнический комплекс в скором времени может поступить на вооружение штурмовых подразделений российской армии в зоне СВО. Как сообщили в «Народном фронте», разработчикам гусеничной платформы и турели удалось совместить две своих разработки в одном изделии.

Разработчики робототехнической платформы «Варан» на гусеничном ходу познакомились с разработчиками дистанционно управляемой турели ДУП-2 и вместе создали роботизированный комплекс, предназначенный для штурмовых действий и поддержки наступления. Комплекс готовится к отправке на передовую для обкатки в боевых условиях.

Основная задача нашей установки — подъехать максимально близко к позиции врага, найти цель и уничтожить ее. Расстояние управления — до 15 километров, есть дневные и ночные режимы наблюдения, стабилизация при езде. В ближайшее время мы отправим первые образцы на передовую для испытания в боевых условиях.

— приводит ТАСС слова разработчиков.

Как отмечается, дистанционно управляемая турель разработана конструкторами из города Шуя Ивановской области, она предназначена для установки всей линейки пулеметов Калашникова. В зависимости от комплектации может вести прицельный огонь на дальности от 100 до 800 метров. Гусеничная платформа «Варан» способна нести до 1,5 тонны нагрузки, предназначена для установки любых вооружений в зависимости от выполняемых задач.