Первые образцы нового штурмового роботехнического комплекса отправляются в зону СВО для испытаний в боевых условиях

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Новый робототехнический комплекс в скором времени может поступить на вооружение штурмовых подразделений российской армии в зоне СВО. Как сообщили в «Народном фронте», разработчикам гусеничной платформы и турели удалось совместить две своих разработки в одном изделии.
Разработчики робототехнической платформы «Варан» на гусеничном ходу познакомились с разработчиками дистанционно управляемой турели ДУП-2 и вместе создали роботизированный комплекс, предназначенный для штурмовых действий и поддержки наступления. Комплекс готовится к отправке на передовую для обкатки в боевых условиях.
— приводит ТАСС слова разработчиков.
Как отмечается, дистанционно управляемая турель разработана конструкторами из города Шуя Ивановской области, она предназначена для установки всей линейки пулеметов Калашникова. В зависимости от комплектации может вести прицельный огонь на дальности от 100 до 800 метров. Гусеничная платформа «Варан» способна нести до 1,5 тонны нагрузки, предназначена для установки любых вооружений в зависимости от выполняемых задач.