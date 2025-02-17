«Обеспечит скачок в возможностях истребителя»: Россия предложила Индии оснастить Су-30МКИ двигателем от Су-57

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На выставке Aero India 2025 Россия предложила Индии усовершенствовать парк истребителей Су-30МКИ за счёт установки новой силовой установки, которой в настоящее время оборудуются новейшие боевые самолёты Су-57 (в качестве «двигателя первого этапа»).

Мы предлагаем новый двигатель АЛ-41 как часть модернизации

- приводятся слова представителя ОАК в издании IDRW.

Как указывается, ВВС Индии эксплуатируют 272 Су-30МКИ, которые являются основной силой боевой авиации страны, выполняя различные функции: от завоевания превосходства в воздухе до атаки наземных целей. По словам автора, универсальность и передовая авионика Су-30МКИ сделали его одним из самых грозных истребителей в арсенале ВВС.

Сейчас Су-30МКИ оснащены двигателем АЛ-31, который славится своими характеристиками и надежностью. Однако АЛ-41, используемый в Су-57, обеспечит значительный скачок в возможностях самолёта

- отмечается в издании.

Как указывается, АЛ-41 может похвастаться оптимизированным соотношением тяги к весу, повышенной топливной эффективностью и надёжностью, а также обеспечивает улучшенную манёвренность.

В издании Zona Militar поясняется, что в 2024 году правительство Индии одобрило лицензионное производство до 240 двигателей АЛ-31ФП местной компанией Hindustan Aeronautics Limited. Однако на фоне нового предложения России из-за повышенного интереса к нему началось заново обсуждение программы модернизации Су-30МКИ.

Одним из главных вопросов, которые предстоит решить на переговорах, станет участие индийского ВПК в производстве новых двигателей для истребителей, поскольку Нью-Дели последовательно проводит политику «Сделано в Индии»

- говорится в издании.

Текущая программа модернизации Су-30МКИ предусматривает использование 78% комплектующих местного производства. Однако переход на АЛ-41 может внести существенные коррективы в эту статистику.