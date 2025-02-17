Войти
Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона допускает возможность прекращения военного присутствия США в Европе

189
0
0
Солдат 2-го кавалерийского полка армии США во время военных учений в Литве
Солдат 2-го кавалерийского полка армии США во время военных учений в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Брюссель. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться, заявил в пятницу в ходе визита в Варшаву шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Пришло время инвестировать, потому что вам не стоит предполагать, будто американское присутствие будет длиться вечно", - цитируют западные СМИ слова Хегсета.

"То, что произойдет через 5, 10 или 15 лет, это часть более основательной дискуссии, которая отражает общий уровень угроз, положение Америки, наши потребности по всему земному шару, но главное - способность европейских стран мобилизоваться самим", - объяснил министр обороны.

При этом глава Пентагона указал на Польшу, которая потратит в 2025 году 4,7% от ВВП на нужды обороны, как на образцовый пример союзника США.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс ранее в пятницу заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии.

Западные СМИ отмечают, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО выполняют требование альянса, в соответствии с которым они должны тратить 2% от ВВП на оборону.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений