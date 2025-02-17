Шеф Пентагона допускает возможность прекращения военного присутствия США в Европе

Солдат 2-го кавалерийского полка армии США во время военных учений в Литве.

Брюссель. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться, заявил в пятницу в ходе визита в Варшаву шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Пришло время инвестировать, потому что вам не стоит предполагать, будто американское присутствие будет длиться вечно", - цитируют западные СМИ слова Хегсета.

"То, что произойдет через 5, 10 или 15 лет, это часть более основательной дискуссии, которая отражает общий уровень угроз, положение Америки, наши потребности по всему земному шару, но главное - способность европейских стран мобилизоваться самим", - объяснил министр обороны.

При этом глава Пентагона указал на Польшу, которая потратит в 2025 году 4,7% от ВВП на нужды обороны, как на образцовый пример союзника США.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс ранее в пятницу заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии.

Западные СМИ отмечают, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО выполняют требование альянса, в соответствии с которым они должны тратить 2% от ВВП на оборону.