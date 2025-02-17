В международной оборонной выставке IDEX 2025 примут участие 48 российских организаций и предприятий ОПК

Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).

ЦАМТО, 14 февраля. На выставке IDEX 2025 площадь российской экспозиции, организованной АО "Рособоронэкспорт", составит около 1040 кв. м. Запланировано участие 48 российских организаций и предприятий ОПК.

Справочно: общая площадь выставки – более 160 тыс. кв. м (с учетом морской составляющей NAVDEX).

На российской экспозиции планируется представить танк Т-90МС, ЗРК ближней дальности "Панцирь-СМД-Е", башенную установку боевого модуля из состава корабельного ЗРК "Панцирь-МЕ", пусковую установку из состава ПТРК 9К111М4 "Конкурс-М", пусковую установку с дистанционным пультом управления выносной пусковой установкой ПТРК "Корнет" 9П631, комплекс вооружения с системой управления огнем и управляемым вооружением "Корнет-Э", ПТРК "Корнет-ЭМ", боевой модуль "Бахча", боевой модуль "Бережок", комплекс активной защиты для оснащения объектов бронетанкового вооружения и техники "Арена-Э", комплекс средств автоматизации управления артиллерийскими и минометными подразделениями малогабаритный носимый "Планшет-А", комплекс с БЛА "Тахион", БЛА ближнего радиуса действия Z-16-Э, носители управляемого боеприпаса "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" и др.

Всего на российской экспозиции планируется представить более 1000 экспонатов продукции военного назначения, из них около 200 образцов.

Представители российской делегации примут участие в деловой и демонстрационной программах выставки.

Международная оборонная выставка IDEX 2025 пройдет в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Тематика выставки – вооружение и военная техника для сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также войск противовоздушной обороны.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.