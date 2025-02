TNI: : российские бомбардировщики Ту-22М стали главным вызовом для ПВО Украины

Ту-22М может наносить удары практически в любом месте и в любое время — и к тому же из-за пределов досягаемости украинской обороны, пишет TNI. Это оказывает психологический эффект на солдат ВСУ и делает российские бомбардировщики главным вызовом для ПВО Украины.

Брэндон Вайхерт

Российские вооруженные силы продолжают, наперекор ожиданиям западных аналитиков, переосмыслять свои оружейные платформы вооружения времен холодной войны. Примером могут послужить основной боевой танк Т-72 и дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М. Применение Ту-22М в украинском конфликте — один из самых интересных примеров перепрофилирования, воплощенных ВКС России.

Известный на Западе под натовским названием Backfire или “Ответный огонь”, самолет Ту-22М был разработан легендарным советским конструкторским бюро Туполева. Эта сверхзвуковая боевая птица с изменяемой стреловидностью крыла способна нести обширное боевое снаряжение, включая крылатые ракеты Х-22 (по классификации НАТО AS-4 Kitchen или “Кухня”) и Х-32. Оба эти типа крылатых ракет широко использовались на Украине. Самолетом управляет экипаж из четырех человек. Из всего российского парка боевых самолетов и бомбардировщиков, пожалуй, именно Ту-22М стали главным вызовом для ПВО Украины благодаря возможностям дальнего удара.

Роль Ту-22М

Ту-22М выполняли различные оперативные задачи — в частности, ракетные удары и бомбардировки. Ракеты Х-22 и Х-32 применялись против украинских городов, заводов и военных объектов. Интересно, что изначально эти ракеты разрабатывались для противокорабельных задач, но с тех пор были перепрофилированы для атаки сухопутных целей. Они наносят значительный урон из-за высокой скорости и крупных боеголовок.

Что касается бомбардировочных задач, то Ту-22М сбрасывал авиационные бомбы свободного падения вроде ФАБ 3000М-46 на противника в Мариуполе, продемонстрировав свою универсальность, выходящую за рамки функций ракетоносца.

НАТО поставила Украине широкий ассортимент систем вооружения, включая мощные средства ПВО. Украинцы разработали множество приемов для развертывания этих систем против более крупных и более передовых ВКС России. В результате предоставленные НАТО средства ПВО доказали свою эффективность в сдерживании целого ряда российских боевых самолетов на передовой. В частности, из-за успехов украинцев русские решили попридержать свой самый передовой боевой самолет, Су-57 (кодовое название НАТО: Felon или “Уголовник”).

Решающее преимущество Ту-22М: дальность

Однако Ту-22М может проводить масштабные атаки с расстояния, значительно превышающего дальность действия большинства украинских ПВО, предоставленных НАТО. Это позволяет Кремлю использовать его гораздо шире других самолетов с меньшей дальностью полета. Избегая подконтрольного Украине воздушного пространства, Ту-22М снижает свою уязвимость и получает возможность выпустить значительное количество систем по украинским целям.

Благодаря своей большой удаленности от целей Ту-22М может наносить удары по ключевым военным и гражданским объектам, чего не могут сделать другие самолеты. Эти удары оказались поистине разрушительными для обороняющихся украинских сил. Помимо физического опустошения, Ту-22М оказывают глубокое психологическое воздействие на украинцев. Эти бомбардировщики наносят загоризонтные удары, и в результате ВСУ трудно даже засечь Ту-22М, не говоря уже о том, чтобы защититься от них. Все это порождает неопределенность и вселяет страх среди населения. Проще говоря, Ту-22М может наносить удары практически в любом месте и в любое время — и к тому же находясь за пределами досягаемости украинской обороны.

А поскольку Ту-22М зачастую базируются на тыловых аэродромах, далеко вне радиуса действия наступательных платформ ВСУ, российский флот Ту-22М остался практически невредим.

Тяжелые уроки воздушной войны над Украиной

Разумеется, непобедимых самолетов не бывает. И за последние три года украинцам удалось сбить несколько таких птиц — при всех их преимуществах в дальнем бою. Поскольку бомбардировщики стареют и требуют обслуживания, особенно в сочетании с жестким режимом эксплуатации, российская оборонно-промышленная база столкнулась с трудностями в обслуживании этих важных птиц на протяжении всего конфликта.

Однако доселе русским удавалось поддерживать большую часть парка Ту-22М в рабочем состоянии.

В общем и целом, использование более старых Ту-22М сполна раскрыло важность дальних тяжелых бомбардировщиков и их возможностей. Сегодня, когда системы ограничения и воспрещения доступа и маневра все усложняются, современные силы должны иметь возможность преодолевать их, сражаясь на расстоянии. Если что и усвоили все без исключения военные при оценке воздушной войны над Украиной, то именно этот урок и непреложный факт.

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг