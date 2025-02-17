Израиль при отказе Ирана от уступок намерен атаковать иранские ядерные объекты, независимо от поддержки США - СМИ

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Израиль считает нынешний момент подходящим для атаки на иранские ядерные объекты, и в случае нежелания Тегерана идти на уступки собирается атаковать, в независимости от поддержки США, сообщает в пятницу The Washington Post со ссылкой на источники.

"Американские и израильские официальные лица заявили, что Израиль хочет воспользоваться моментом. Если Иран не согласится, как ранее Ливия, свернуть работу ядерных объектов, то Израиль готов бомбить их, с поддержкой США или без, сказали официальные лица", - информирует издание.

Издание отмечает, что, по мнению израильских властей, сейчас Иран - в слабой позиции, после "поражения его союзников в Газе, Ливане и Сирии" и ударов Израиля в октябре 2024 года.

По словам источников, предыдущей администрации президента США Джо Байдена, в финальные дни своей работы, тоже пришлось иметь дело с подобными намерениями Израиля. Но тогда в Вашингтоне решили их не поддерживать.

По данным The Washington Post, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с американским президентом США Дональдом Трампом то, какое США могут оказать содействие: от прямой помощи израильским ударам, к примеру, за счет передачи разведданных и дозаправки самолетов, до политической поддержки в форме выдвижения ультиматума Тегерану.

Один представитель властей США отметил, что в лучшем случае удары Израиля затормозят развитие ядерной программы Ирана на полгода. Израильские власти полагают, что им удастся задержать ее работу на год или больше.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, сообщала, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в нынешнем году.