Войти
Интерфакс-АВН

Израиль при отказе Ирана от уступок намерен атаковать иранские ядерные объекты, независимо от поддержки США - СМИ

202
0
0
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © Lior Mizrahi/ Getty Images

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Израиль считает нынешний момент подходящим для атаки на иранские ядерные объекты, и в случае нежелания Тегерана идти на уступки собирается атаковать, в независимости от поддержки США, сообщает в пятницу The Washington Post со ссылкой на источники.

"Американские и израильские официальные лица заявили, что Израиль хочет воспользоваться моментом. Если Иран не согласится, как ранее Ливия, свернуть работу ядерных объектов, то Израиль готов бомбить их, с поддержкой США или без, сказали официальные лица", - информирует издание.

Издание отмечает, что, по мнению израильских властей, сейчас Иран - в слабой позиции, после "поражения его союзников в Газе, Ливане и Сирии" и ударов Израиля в октябре 2024 года.

По словам источников, предыдущей администрации президента США Джо Байдена, в финальные дни своей работы, тоже пришлось иметь дело с подобными намерениями Израиля. Но тогда в Вашингтоне решили их не поддерживать.

По данным The Washington Post, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с американским президентом США Дональдом Трампом то, какое США могут оказать содействие: от прямой помощи израильским ударам, к примеру, за счет передачи разведданных и дозаправки самолетов, до политической поддержки в форме выдвижения ультиматума Тегерану.

Один представитель властей США отметил, что в лучшем случае удары Израиля затормозят развитие ядерной программы Ирана на полгода. Израильские власти полагают, что им удастся задержать ее работу на год или больше.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, сообщала, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в нынешнем году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Ливия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений