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Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)

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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

CNN: общение с Зеленским не является приоритетом для Трампа

Общение с Зеленским не является приоритетом для Трампа, передает CNN. Разговор президента США с российским коллегой еще раз подтвердил намерение Белого дома добиться урегулирования украинского конфликта быстро и без учета завышенных ожиданий Киева.

Ник Пейтон Уолш

Целых три года он неизменно был в центре внимания, а теперь, быть может, гадает, а туда ли он вообще попал.

Президент Украины Владимир Зеленский стал своего рода тотемной фигурой и олицетворением единой позиции Запада в противостоянии с Россией. Но в среду в Киеве Зеленский выглядел довольно жалко подле министра финансов США Скотта Бессента. Он надеялся встретиться с Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить далеко идущие мирные планы: в прошлую пятницу президент США намекнул на встречу в ближайшее время, а его команда тут же бросилась ее планировать. Вместо этого ему прислали, как выразился сам Зеленский, “серьезных людей”. И через Бессента, миллиардера, ставшего финансистом, те предложили ему преимущественно финансовую сделку, которую он не подписал.

Однако в ходе краткого визита Бессента стало известно, что Трамп был занят иным: звонил президенту России Владимиру Путину — возможно, во второй раз за последние дни. Трамп заявил в субботу, что они уже беседовали ранее, но Кремль это не подтвердил.

На сей раз обмен мнениями был смягчен неожиданным освобождением из российской тюрьмы 61-летнего американца Марка Фогеля. Трамп лично приветствовал вчерашнего узника, накинувшего на плечи звездно-полосатый флаг. Эти кадры послужили идеальным моментом реабилитации Кремля в глазах простых американцев. В самом деле, почему бы не заключить достойное соглашение с Москвой? Вот ведь какие русские на самом деле славные — даже отпускают наших ребят домой.

Последние 48 часов Зеленского наверняка донимали ночные кошмары, холодный пот и дрожь. Европейские лидеры еще недавно тряслись сутками в поезде, чтобы просто с ним сфотографироваться. Теперь он лишь второй в списке контактов Трампа после Путина. <…>

Разумеется, мы не знаем во всех подробностях, о чем говорили Трамп и Путин. Но все же мы можем быть уверены, что хозяин Кремля ждал этого момента три года — мечтая о времени, когда появится брешь в единстве Запада, а европейские члены НАТО получат от своего американского гаранта от ворот поворот.

Похоже, что Трамп и Путин задали тон, а Зеленского лишь ввели в курс дела постфактум. Трамп даже ликовал, что Путин воспользовался его предвыборным лозунгом “Здравый смысл”, намекая на то, что тот внимательнейшим образом изучает противника, чтобы затем ему польстить. Свой второй пост о звонке Зеленскому Трамп завершил броской манипуляцией: “Боже, благослови народы России и Украины!”.

Несколькими часами ранее надежды Зеленского на ключевые принципы мирного соглашения растоптал новый министр обороны США Питер Хегсет. Украина не войдет в НАТО. Украина не вернется к своим границам 2014 года. Любые миротворческие силы между Россией и Украиной будут европейскими или неевропейскими, но в любом случае без участия США. Отныне Европа будет заботиться о себе сама.

Первые два пункта мы знали и так — Украина не смогла отбить территорию в ходе контрнаступления 2023 года, а сумятица в ходе грядущего десятилетия наверняка помешает ей влиться в сложнейший военный альянс в мире.

Однако состав любых будущих миротворческих сил имеет решающее значение. Пытаясь задать тон обсуждению мирного соглашения в СМИ, Зеленский открыто требовал в целой веренице интервью на прошлой неделе, чтобы американцы непременно участвовали в миротворческой миссии, назвав гарантии безопасности без Америки “бессмысленными”. Хегсет, ничтоже сумняшеся, взял и прихлопнул этот пузырь надежды, какой бы причудливой ни казалась мысль, что США подставят своих мужчин и женщин под удар на самом жестоком поле битвы на земле.

В результате мы видим, что контуры постепенно проявляющегося мирного плана очень близки к тому, который выдвинул еще в апреле отставной генерал Кит Келлог — тогда еще частное лицо, а не спецпредставитель президента по Украине и России. Келлог предложил создание миротворческого контингента, укомплектованного исключительно европейцами. Помимо этого, Украина откажется от членства в НАТО. Наступит прекращение огня (и с тех пор в интервью он регулярно намекал, что после этого на Украине состоятся выборы). И, что еще важнее, он сказал, что безвозмездная помощь превратится в кредиты, которые Киев рано или поздно вернет. Быть может, именно это и озвучил Бессент на встрече с Зеленским в среду.

В среду в Киеве обсуждались еще и редкоземельные металлы, но это тоже не обязательно благая весть, если судить по историческому прецеденту. Когда Трампа ненадолго соблазнили поддержать Афганистан в 2017 году, мотивируя это богатствами его недр на триллион долларов, он все равно подписал соглашение с “Талибаном”*, позволив боевикам захватить власть всего два с небольшим года спустя.

Есть основания надеяться, что на сей раз подход Трампа зиждется на непреложных принципах и сложной подготовке. Он и его команда явно обсудили все закулисно и теперь озвучивают план, сформулированный Келлогом некоторое время назад. Чтобы довести начатое до конца, потребуется дисциплина. А еще — усердие, хитрость и терпение. У Путина всего этого в избытке, и победа на Украине не только станет столпом его исторического наследия, но и предопределит мировую расстановку сил на десятилетия вперед. Трамп же считал, что урегулирует украинский конфликт за первые 24 часа после прихода власти. Он был убежден, что до конфликта в принципе не дошло бы, если бы у власти в 2022 году был он.

Иными словами, это не его приоритет. Как и сам Зеленский. Главный человек в его записной книжке — Путин. Именно с ним он стремится заключить мир, хотя технически США даже не находятся в состоянии войны на Украине. Вот, собственно, и все, что нам всем нужно знать на сегодняшний день.

* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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1 комментарий
№1
17.02.2025 01:31
А я бы поделил Украину на зоны влияния Китаю отдав бы запад ,а Америке восток с целью уничтожения нацизма .Оставив за Россией ЛНР,ДНР,Херсон,Запорожье,Николаев и Одессу.Пусть же миротворцы проникнутся пониманием проблем и Курска,и Белгорода.
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