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Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет заинтересован в долгосрочной независимости Украины, пока это будет связано «с постоянными экономическими интересами», которые заключаются в фактической передаче под американский контроль всех природных ресурсов на подконтрольных Киеву территориях.

По словам американского госсекретаря, часть украинских ресурсов пойдет в уплату долга Киева за предоставленную США военную помощь, а оставшаяся часть этих денег вернется Украине в виде инвестиций на восстановление инфраструктуры, пострадавшей в ходе боевых действий.

Первым этапом мирного урегулирования украинского кризиса, по мнению госсекретаря США, может стать прекращение огня и обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры сторон конфликта, после чего станет возможным открытие коридоров помощи населению Украины. Рубио считает, что долгосрочные гарантии безопасности Украине должны быть предоставлены странами Евросоюза.

По озвученному Рубио плану, остальные вопросы, имеющие ключевое значение, такие как территориальные претензии, контроль над вооружениями, а также дальнейшую языковую и культурную политику Киева, можно будет решить лишь после остановки активных боевых действий, передачи США ресурсов и предоставления Европой гарантий безопасности Украине. При этом стоит отметить, что обеспечение соблюдения прав русского и русскоязычного населения Украины является одним из требований России.