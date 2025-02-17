Корвет Oldenburg класса K130 Braunschweig ВМС Германии Корвет Oldenburg класса K130 Braunschweig ВМС Германии

В мае 2023 года во Франции было начато расследование по обвинению в «уничтожении имущества, способного нанести ущерб фундаментальным интересам нации» после обнаружения нескольких перерезанных кабелей на борту фрегата Amiral Ronarc'h, который в то время строился для ВМС страны. Несколькими днями ранее будущий британский фрегат Glasgow проекта Type 26 столкнулся с аналогичным происшествием, пребывая на верфи в Шотландии.

Недавно в Германии произошел новый инцидент того же порядка. Согласно информации, опубликованной в издании Süddeutsche Zeitung, ВМС страны не могут получить новый корвет Emden класса K130 в запланированные сроки. Это связано с тем, что в его двигательной установке были обнаружены десятки металлических щепок в ходе инспекции верфи Blohm+Voss в прошлом месяце.

Эти куски металла нанесли значительный ущерб корвету и задержали его передачу немецкому флоту

- отмечается в прессе ФРГ.

Как указывается, этот случай подтверждает тезис о якобы «злонамеренных действиях ряда лиц», однако немецкие власти и правоохранительные органы на данный момент отказываются давать комментарии. При этом инспектор ВМС (фактически должность начальника штаба) адмирал Ян Кристиан Каак, не вдаваясь в подробности, сообщил, что за последние несколько лет уже были попытки «саботажа» в отношении «более чем одной единицы флота»:

Помимо попыток саботажа на кораблях флота, имели место случаи вторжения на военно-морские базы с суши и моря, а также попытки приблизиться к военнослужащим в форме. Наша оценка такова, что мы подвергаемся испытаниям. Предпринимаются попытки дестабилизировать наше общество как на национальном уровне, так и внутри альянса.

По его словам, угроза со стороны Москвы в настоящее время «более актуальна», чем два года назад:

Эксперты и спецслужбы сходятся во мнении, что Россия может стремиться вступить в конфликт с НАТО к 2029 году.

Отталкиваясь от этого нарратива, немецкая пресса обвиняет в «актах саботажа» российские спецслужбы.

Со своей стороны отметим, что истинной причиной проблем с кораблестроением в Европе могут являться не «злонамеренные действия», а утрата целого ряда компетенций местной промышленностью. Однако проще всего не решать их, а обвинить в неудачах «внешнего врага», образ которого в ЕС активно формируют власти и СМИ из России.