Войти
Военное обозрение

«Виной всему акты саботажа»: новый инцидент со строящимся в Европе боевым кораблём

176
0
0
Корвет Oldenburg класса K130 Braunschweig ВМС Германии

В мае 2023 года во Франции было начато расследование по обвинению в «уничтожении имущества, способного нанести ущерб фундаментальным интересам нации» после обнаружения нескольких перерезанных кабелей на борту фрегата Amiral Ronarc'h, который в то время строился для ВМС страны. Несколькими днями ранее будущий британский фрегат Glasgow проекта Type 26 столкнулся с аналогичным происшествием, пребывая на верфи в Шотландии.

Недавно в Германии произошел новый инцидент того же порядка. Согласно информации, опубликованной в издании Süddeutsche Zeitung, ВМС страны не могут получить новый корвет Emden класса K130 в запланированные сроки. Это связано с тем, что в его двигательной установке были обнаружены десятки металлических щепок в ходе инспекции верфи Blohm+Voss в прошлом месяце.

Эти куски металла нанесли значительный ущерб корвету и задержали его передачу немецкому флоту

- отмечается в прессе ФРГ.

Как указывается, этот случай подтверждает тезис о якобы «злонамеренных действиях ряда лиц», однако немецкие власти и правоохранительные органы на данный момент отказываются давать комментарии. При этом инспектор ВМС (фактически должность начальника штаба) адмирал Ян Кристиан Каак, не вдаваясь в подробности, сообщил, что за последние несколько лет уже были попытки «саботажа» в отношении «более чем одной единицы флота»:

Помимо попыток саботажа на кораблях флота, имели место случаи вторжения на военно-морские базы с суши и моря, а также попытки приблизиться к военнослужащим в форме. Наша оценка такова, что мы подвергаемся испытаниям. Предпринимаются попытки дестабилизировать наше общество как на национальном уровне, так и внутри альянса.

По его словам, угроза со стороны Москвы в настоящее время «более актуальна», чем два года назад:

Эксперты и спецслужбы сходятся во мнении, что Россия может стремиться вступить в конфликт с НАТО к 2029 году.

Отталкиваясь от этого нарратива, немецкая пресса обвиняет в «актах саботажа» российские спецслужбы.

Со своей стороны отметим, что истинной причиной проблем с кораблестроением в Европе могут являться не «злонамеренные действия», а утрата целого ряда компетенций местной промышленностью. Однако проще всего не решать их, а обвинить в неудачах «внешнего врага», образ которого в ЕС активно формируют власти и СМИ из России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Франция
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Braunschweig
NATO
Type 26
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений