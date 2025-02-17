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Военное обозрение

ВМС Эстонии намерены «принимать меры» против угрожающих инфраструктуре в Балтийском море судов

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония приняла решение «принимать меры» против судов, угрожающих инфраструктуре в Балтийском море. Как заявил заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа, даже в международных водах.

Эстонский флот будет вынужден «вмешаться», если обнаружит исходящую от иностранных судов опасность для инфраструктуры. Даже в международных водах. Каким именно методом будут «вмешиваться» эстонские корабли и какие меры принимать, Сельямаа не пояснил. Ранее парламент республики разрешил эстонским военным применять силу в международных водах для «устранения угроз».

При наличии угрозы того, что они собираются разрушить критически важную инфраструктуру, мы будем вынуждены вмешаться,

- заявил заместитель командующего ВМС Эстонии.

Понятно, что все это делается для массового задержания российских танкеров, однако Россия уже предупредила, что примет меры, если прибалтийские лимитрофы попытаются чинить препятствия судам, перевозящим российские энергоресурсы.

Эстония, Латвия и Литва, вместе взятые, обладают настолько «мощными» военными флотами, что достаточно будет двух крупнокалиберных пулемётов, установленных на борту любого танкера, чтобы отправить на дно весь этот морской патруль,

- заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Стоит отметить, что в составе ВМС Эстонии числится десять корабельно-катерных единиц, включая два подводных автономных аппарата. Самый большой на сегодняшний день корабль — это корабль патрулирования и сбора нефти типа «Kindral Kurvits» водоизмещением 1053 тонны.

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