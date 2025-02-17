Орбан: ЕС должен изменить свою политику, чтобы провести переговоры по Украине

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что "нельзя ничего не делать для мира" и при этом претендовать на участие в мирных переговорах

БУДАПЕШТ, 14 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен изменить свою политику, чтобы получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта на Украине вместе с Россией и США. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что лидеры ЕС на протяжении трех лет предпринимали усилия для продолжения военных действий на Украине, а сейчас обсуждается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах о мире. "Но места за столом переговоров не распределяются просто так, за это нужно бороться. И почему Европа, которая поддерживает войну, должна иметь там место", - сказал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что "нельзя ничего не делать для мира" и при этом претендовать на участие в мирных переговорах. "Мир политики нельзя назвать жизнерадостным и дружелюбным, он основан на интересах и жесток. Нужно уметь постоять за себя в этом мире", - заключил премьер.

Ранее он уже заявлял, что руководство ЕС пока не заслужило права сесть за стол переговоров по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. По его словам, Брюссель не может этого требовать для себя, это надо еще заслужить "путем хорошего руководства и умной дипломатии".