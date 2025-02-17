Летчик-испытатель Сулейманов: Су-57 и Сергей Богдан — два бриллианта российской авиации - Интервью ТАСС

Россия второй раз в истории показала экспортную версию новейшего многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э за рубежом. Самолет снова стал сенсацией международного авиасалона — теперь Aero India 2025 в Бангалоре. В интервью ТАСС заслуженный летчик-испытатель ОКБ Сухого Рафаэль Сулейманов раскрыл секрет, почему Су-57 позволяет выполнять в воздухе все, рассказал о нюансах технического оснащения самолета, а также заявил, что испытывает гордость за результаты применения истребителя в спецоперации.

— Рафаэль Фаимович, как к нашим летчикам и заслуженному летчику-испытателю, Герою России Сергею Богдану, пилотирующему Су-57 в рамках шоу-программы выставки, относятся в Индии? Чувствуется ли, что Россия и Индия — дружественные страны?

— Индийская сторона относится очень дружественно, общение идет на хорошей ноте. Нас и Су-57Э тут очень ждали, ждали этого звездного показа. Наши просьбы, пожелания максимально исполняются, нам идут навстречу, помогают и открыто говорят, что Россия и самолет Су-57 — изюминка этого авиасалона.

В Китае Сергею Леонидовичу вообще проходу не давали, но и в Индии люди тоже реагируют на него. Я всегда говорю — Богдана скоро разорвут на тысячу маленьких богданчиков. Хорошо, когда у российской авиации такое лицо. Сергей Леонидович — человек жесткий и требовательный, когда надо, но очень открытый, отзывчивый, всегда готов помочь. В любое время дня и ночи звони, если есть проблемы, он сделает все, что может со своей стороны.

Перед поездкой в Индию я даже фразу заготовил: в небе два бриллианта. Первый бриллиант — это Сергей Богдан, а второй — Су-57, ведь у правильного круглого бриллианта ровно 57 граней

И надо отдать Богдану должное: он никого не оставляет без внимания, фотографируется, дает автографы. К другим нашим летчикам в Индии тоже постоянно подходят люди, просят сфотографироваться вместе, мы вызываем у них большой интерес.

— Бангалор — не самый туристический город Индии, успели ли ощутить индийский колорит?

— Безусловно, Индия — интересная страна. В свободный день мы успели посетить два храма и совершили экскурсию на местный рынок, где воочию смогли ощутить атмосферу настоящего восточного базара с его буйством красок, шумом, гомоном и суетящимся, снующим туда-сюда народом.

— У Су-57Э с самого утра и до закрытия толпятся люди. Ни один другой самолет не пользуется такой популярностью. Приятно ли вам такое внимание к истребителю?

— Я очень люблю эту машину и рад, что она вызывает восторг. Шоу-программа с участием Су-57Э всегда собирает множество зрителей. Более того, истребитель сам по себе очень красив, на него можно долго смотреть с восхищением, как на любое оружие, которое сделано красиво. И хотя смертоносность и красота идут бок о бок в этом самолете, люди любуются им, как истинным шедевром.

— Однажды вы высказали мнение, что Су-57 вобрал лучшее, что создавало и аккумулировало ОКБ Сухого на протяжении многих лет. Расскажите, что именно вы имеете в виду.

— Для меня авиация — это пирамида, на вершине которой стоит пилот, управляющий самолетом. Основание — наши гениальные конструкторы ОКБ Сухого, в голове которых родились идеи этих машин, и они сумели пройти путь от идеи и мечты до их реализации. Для боевого самолета также нужно оружие, покрышки, средства спасения, керосин, масло. И вот эта пирамида все растет и растет. В создании самолета задействована отечественная промышленность, масса людей трудится для создания этого бриллианта. И если убрать какой-то кирпичик, пирамида, возможно, не рухнет, но это будет уже не бриллиант. Самолеты-шедевры ОКБ Сухого — это работа всей России, всех наших производств.

— В одном из интервью вы произнесли такую фразу: "Истребитель Су-57 позволяет выполнять в воздухе все". Объясните, что это означает?

— Просто посмотрите, как летает Су-57. Раньше о подобном не могли не то чтобы думать, а даже мечтать. Существовала масса ограничений — нельзя было превысить какой-то угол атаки, превысить определенный уровень перегрузки. Это нельзя, другое нельзя. Летчик был загнан в жесткие рамки и был вынужден на том этапе развития авиации контролировать и выдерживать все эти параметры вручную.

Сейчас же этот истребитель позволяет летчику просто наслаждаться полетом. Летчик может отклонять рулевые поверхности так, как захочет. Самолет сам выведет его в тот параметр, который нужен летчику. То есть летчик может, не глядя на приборы в кабине, вести воздушный бой, искать наземные цели, просто выполнять полет. Су-57 просто сам не даст человеку зайти за ограничения, сам предупредит летчика и все подскажет.

Сергей Леонидович Богдан в ходе демонстрационных полетов выполняет штопор. Это бич авиации, на этом режиме погибло много людей. Сейчас же это просто шоу-режим, самолет позволяет его показывать, а также все эти умопомрачительные развороты

Самолет летит в одну сторону, раз! — разворот вокруг себя, и истребитель летит уже в другую сторону. Все эти характеристики востребованы и в боевых условиях.

— Вы также говорили, что пилотировать истребитель приятно и комфортно. Как это ощущается со стороны летчика?

— В этом, наверное, и заключается одна из задач летчика-испытателя. Летчик управляет самолетом, рычагами управления, двигателями, ручкой управления самолетом и педалями, чтобы самолет вел себя адекватно своему предназначению. Процесс можно сравнить с машиной, которая просто ездит по городу, а также машиной, которая гоняет на треке. Реакция руля, реакция на нажатие педали — все это должно быть адекватно к самолету этого класса. Этот истребитель создан для завоевания превосходства в воздухе. Он очень отзывчивый, четкий, позволяет выполнять фигуры, маневрирование именно так, как хочет летчик, и делать это комфортно. На старых машинах летчик должен был своими усилиями перемещать рычаги управления и обладать недюжинной силой. В свою очередь Су-57 позволяет выполнять поставленные задачи летчику среднего класса.

— Следите ли вы за тем, как истребитель применяется в ходе спецоперации?

Конечно, я слежу за применением Су-57 в боевых условиях и горжусь, зная, что истребитель показывает себя очень достойно. Самолет выполняет все задачи, которые на него возлагаются. И, конечно же, сильно-сильно переживаем за нашу машину, потому что самолет создавался для боя, это его жизнь, это оружие, и оно должно применяться

— В кабину истребителя путь простым смертным запрещен, даже в рамках выставки попасть туда невозможно. Что можно рассказать о ее оснащении?

— Безусловно, перед первым полетом летчик долго изучал машину, тренировался, летал на тренажере, сдал массу зачетов и получил множество допусков. В ОКБ Сухого работает прекрасная концепция: например, летчик Су-35 может без проблем пересесть на Су-57, потому что существует очень хорошая преемственность по приборам и индикации. Поэтому после изучения этого истребителя пятого поколения летчик Су-35 может просто сесть в кабину и ему будет все знакомо и понятно. То есть прослеживается тенденция к минимизации изменений. Мы стараемся достичь того, чтобы облик кабины был очень близок к предыдущим машинам. Все это делается для того, чтобы летчикам было комфортно переучиваться и осваивать новый самолет.

При этом существует множество маленьких нюансов. Например, самое простое — электрические педали. На старых машинах их надо было фиксировать, отодвигать под свою длину ног. Конечно, со временем ко всему привыкаешь. А на Су-57 летчик может просто поставить педали на комфортное расстояние, длину своих ног, при помощи электрического переключателя. И в таких маленьких нюансах чувствуется, что это уже новая машина.

— Многие сравнивают российский истребитель с американским F-35, который также представлен на Aero India. И сравнение не в его пользу. Согласны ли вы, что Су-57 превосходит американскую машину?

— Конечно, многое нам про F-35 неизвестно. США охраняют свои секреты. Иногда что-то просачивается в информационный поток, все это анализируется. Также происходит изучение выполнения полетов чужими самолетами на таких показах, как Aero India. Если сравнивать демонстрационные полеты, то Сергей Леонидович на Су-57 показывает возможности самолета — насколько он безопасный, как может пилотировать, на каких скоростях. Также показывается устойчивость силовой установки в сверхкритических режимах, когда самолет делает кобру Пугачева и заворачивает на угол за 110 градусов. Этот самолет может позволить еще больше, двигатель все это тянет, истребитель сохраняет управляемость, и все происходит безопасно для выполнения полета. Показана возможность самолета к короткому взлету — это тоже очень серьезная боевая характеристика. Допустим, повреждена полоса, подготовлен маленький отрезок дороги и Су-57 взлетает с каких-то 250–300 метров. Так же и с посадкой: самолет позволяет сесть на полосу весьма ограниченных размеров. Все это демонстрировал Сергей Леонидович на Aero India.

А вот то, что показывают наши коллеги по авиации из США на F-35, так у нас обычно летал на показах Су-24 — грохот, скорость, маневр; так у нас летают "бомберы" — бомбардировочная авиация, Су-34. Хотя Су-34 великолепно крутит демонстрационный пилотаж, все это с оружием, с подвеской. Конечно же, все это зрелищно, красиво, интересно посмотреть, но ничего не говорит про сам истребитель. Просто летает — ну летает, хорошо летает, здорово.

— За профессиональную карьеру вы освоили больше 44 типов самолетов и их модификаций. Назовете любимые самолеты? Или он у вас только один?

— Я очень люблю самолет Су-25, летал на нем в штурмовой авиации. Конечно, он своеобразный, специфичный, такой самолет боя. Но этот самолет я очень люблю — можно сказать, это любовь моей жизни.

А так, обожаю все самолеты ОКБ Сухого, они достойно представляют и защищают Россию, куют победу. Эти машины — воины, и я горжусь ими

— Вы одним из первых в рамках испытаний в 2013 году поднялись в воздух на Су-57. По прошествии стольких лет считаете ли вы, что знаете о машине все? Или она до сих пор преподносит какие-то открытия?

— В этом гений отечественных конструкторов, они не дают стоять на месте и постоянно совершенствуются. В машине появляются новые возможности, процесс создания самолета продолжается. Серийный вариант Су-57 уже есть, но за прошедшие годы специальная военная операция обнажила некоторые грани, которые надо было отшлифовать более тщательно. Безусловно, за счет опыта применения в боевых действиях машина модернизируется, становится еще лучше. И благодаря нашим коллегам, летчикам-испытателям, которые применяют самолет, участвуют в спецоперации и делают акцент на нюансах, которые хотелось бы поправить или сделать, ОКБ Сухого получает возможность воплотить их пожелания в жизнь.

— В ОАК отмечали, что модернизационный потенциал Су-57 составляет минимум 40–50 лет. Однако есть самолеты, срок эксплуатации которых скоро составит 100 лет, и эти машины успешно модернизируются. Можно ли говорить о том, что и Су-57 ожидает долгая жизнь длиной в целый век?

— Я думаю, что да. Посмотрите, сколько уже летают такие знаменитые самолеты, как бомбардировщик Су-24. Мы видим, как модернизируется линейка самолетов Су-27 — одноместный самолет стал истребителем, а затем и многофункциональным самолетом. Был просто Су-27, а стал Су-30СМ — сверхманевренный самолет [поколения] "4++", прекрасный боец, который тоже выполняет задачи в зоне СВО и вовсю сейчас летает в России, происходит его мощная модернизация. Очень многое зависит от нашей промышленности, от того, как далеко пойдет наша радиоэлектроника, оружие, другие технологии, которые позволяют модернизировать самолет. Запас модернизации у Су-57 огромный. И самое интересное, что это абсолютно новый самолет. Таких форм и конфигураций у нас не было никогда. Это новая машина по новым технологиям с большим потенциалом.

Я думаю, что у Су-57 все еще впереди. Однозначно, без всяких сомнений, наш истребитель повторил успех выставки в Китае и стал сенсацией авиасалона в Индии. Здесь собрались профессиональные летчики со всего мира, и они видят, как преподносит Су-57 Сергей Леонидович, как он его показывает, и все это начинается с короткого взлета. Самолет динамично и быстро взлетает, выполняется мертвая петля — петля Нестерова, — и тут же Су-57 выходит на критические углы атаки. При этом пилотируется комфортно, и видно, что самолет летит туда, куда хочет пилот. Да, конечно, это труд, множество тренировок, мастерство и профессионализм пилота, но все-таки самолет все это позволяет.

Екатерина Адамова