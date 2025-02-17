Глава Пентагона Хегсет пообещал ускорить продажу оружия союзникам по НАТО

ЦАМТО, 14 февраля. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал ускорить продажу вооружения союзникам по НАТО, передает "РИА Новости".

"США стремятся ускорить процесс обеспечения того, чтобы наши союзники получали то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно", – приводит издание Politico слова П.Хегсета с выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Издание отмечает, что некоторые страны Европы и страны из других регионов в течение многих лет настаивали на ускорении поставок оружия, как на важнейшем шаге для усиления их обороноспособности.

По мнению Politico, предложение об ускорении процесса поставок оружия может иметь огромные последствия для НАТО и для оборонного производства в целом. Однако это займет некоторое время, поскольку многие заводы в США уже работают на пределе своих возможностей и должны будут нанять новых квалифицированных рабочих, чтобы расширить существующее производство.