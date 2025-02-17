Эксперт Иванов: база ВМФ РФ в Судане сможет принять до четырех кораблей

Директор Содружества офицеров за международную безопасность отметил, что на суданской базе будут обслуживаться и атомные ракетные крейсеры

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Планируемая база или пункт материального-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в Судане потенциально сможет принять до 4 кораблей и до 300 российских военных. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

"При реализации этого проекта пункт материально-технического обслуживания сможет одновременно принимать до 4 российских кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой. На объекте смогут нести службу до 300 российских военных", - сказал Иванов.

По его словам, на суданской базе будут обслуживаться и атомные ракетные крейсеры. "В том числе [корабли] с ядерной энергетической установкой", - уточнил собеседник агентства.

Ранее глава МИД африканской страны Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Хартум и Москва пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе ВМФ РФ и "договорились обо всем". О заключении между странами договора о создании в Судане пункта МТО ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года.