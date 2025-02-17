Спецпосланник президента США по России и Украине полагает, что обсуждение может происходить поэтапно

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог считает, что Москва и Киев должны напрямую говорить друг с другом об урегулировании конфликта.

"Они должны. И обе стороны должны чем-то поступиться", - заявил Келлог телеканалу ARD. "Нам ясно, что три стороны [Россия, США и Украина], особенно два протагониста - россияне и украинцы, - должны сесть и говорить", - считает он. Келлог также полагает, что обсуждение может происходить поэтапно.

Глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. Лидеры РФ и США обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд вопросов, они также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Позднее Трамп также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.