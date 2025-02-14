Минские соглашения – 10 лет спустя

На этой неделе много говорили и писали о событиях десятилетней давности. Именно 12 февраля 2015 года в столице Беларуси был подписан документ из 13 пунктов, предусматривающий, в том числе, прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и другие меры по долгосрочному урегулированию конфликта на Донбассе. В последующем документ получил неофициальное название «второе Минское соглашение».

В Беларуси подписание соглашения восприняли как триумф национальной дипломатии. Официальный Минск, как тогда казалось, получил основания претендовать на роль «главного международного посредника и донора региональной стабильности». Кроме того, предоставление переговорной площадки для урегулирования украинского конфликта белорусской стороной рассматривалось и как возможность для нормализации отношений со странами Запада, которые и в то время оставляли желать лучшего.

Однако в действительности всё оказалось не таким уж обнадёживающим, как виделось в Минске и в Москве. Гораздо позже, в 2022 году, одна из подписантов этого соглашения экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что главной задачей западных политиков было выиграть время «для того, чтобы Украина стала сильнее».

Иными словами, история «Минских соглашений» стала поучительным примером того, что любые переговоры с Западом подобны карточной игре с нечистым на руку партнёром. Западные политики никогда и никого не рассматривают равными себе и, следовательно, даже не пытаются найти компромиссы – любые переговоры они используют для достижения собственных целей и навязывания собственных условий в ущерб интересам оппонента.

Тем не менее, имея столь «богатый» опыт общения с евроатлантическими политическими элитами, в Беларуси продолжают выступать за мирное разрешение всех противоречий и вооружённых конфликтов, стараясь использовать для этого любую возможность.

В чём же причина такой, казалось бы, «политической наивности»? Почему, зная о нечистоплотности западных «непартнёров», Минск остаётся неизменен в своих подходах, касающихся сохранения мира?

Для ответа на эти вопросы следует напомнить, что в Беларуси знают цену мирного неба над головой. За это знание заплачено жизнями каждого третьего белоруса во время Великой Отечественной войны. Память об обесценивании человеческой жизни и геноциде белорусского народа, совершённого фашистами в годы самой страшной из войн, присутствует у белорусов на генетическом уровне.

Кроме того, в основе принятых взглядов лежит и довольно-таки прагматичная причина. Беларусь – маленькое государство, и естественно, что находясь в центре Европы, а значит, в одном из центров геополитических процессов, инициируемых сильными мира сего, каждый раз рискует попасть под каток глобальных событий, которые могут сопровождаться масштабным применением военной силы. И это – не смотря на то, что в союзниках у неё Россия.

То есть ни о какой «наивности» здесь речи быть не может. Наоборот, можно сказать, что это проявление народной мудрости на основе горькой памяти.

Поэтому даже в Военной доктрине Беларуси отмечено, что «Республика Беларусь осуждает любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживается принципа мирного урегулирования споров».

Сегодня в Минске, как и всегда прежде, очень заинтересованы в сохранении мира и возможностей вести конструктивный диалог в целях разрешения любых противоречий при сохранении интересов всех участников, находить приемлемые для всех компромиссы.

В подтверждение этих слов следует отметить, что после победы на выборах избранный президент Беларуси Александр Лукашенко, среди прочих первоочередных дел, решительно обозначил заинтересованность Беларуси в размораживании сотрудничества с Западом. Параллельно в МИДе Беларуси подчеркнули, что нормализация отношений «может быть полезной… для решения общих проблем в европейском регионе и мире».

Тем не менее, на данный момент мирные инициативы со стороны Беларуси в первую очередь касаются украинского конфликта. Белорусские власти выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров, подчеркивая, что в них должна участвовать и Беларусь.

Об этом пару дней назад говорила и пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, отметив, что Беларусь и сейчас готова оказать помощь в мирном урегулировании конфликта на Украине. «Самое популярное слово, которое звучит на сегодняшний день и на протяжении всех последних лет во Дворце Независимости и, в первую очередь, из уст главы нашего государства, – это слово «мир», – сказала она. «Это тот наш фундамент, на котором мы не то, что 10 лет назад, но в принципе, с учетом всей истории Республики Беларусь, стоим, стояли и будем стоять», — подчеркнула пресс-секретарь белорусского президента.

Владимир Вуячич