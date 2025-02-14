Войти
Военное обозрение

Построенный для Черноморского флота пятый патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 вышел на ходовые испытания на Балтике

486
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Пятый патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 приступил к прохождению заводских ходовых испытаний, которые пройдут на Балтике. Корабль покинул достроечную стенку Кронштадтского морского завода 8 февраля 2025 года.

Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе им. М. Горького патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 был спущен на воду 7 мая 2024 года, после чего в июле внутренними путями был отправлен буксировкой на Балтику для доукомплектования, проведения всего спектра испытаний и ввода в строй. Достройку корабль проходил в Кронштадте, на морском заводе. На Балтике корвет пройдет заводские ходовые, а потом и государственные испытания, отправка на Черное море случится уже, наверное, после завершения конфликта.

Корабль является пятым в серии из шести кораблей, заказанных Минобороны для Черноморского флота в 2014 году. Всю серию строит Зеленодольский судостроительный завод. Корабль получил имя «Виктор Великий» в честь капитана 1-го ранга ВМФ СССР, Героя Советского Союза Виктора Ивановича Великого (1918–1996), командира 1-го отряда 3-го дивизиона бронекатеров Азовской военной флотилии.

Патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» заложен 25 ноября 2016 года, спущен на воду 7 мая 2024-го. Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн, дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 28 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, имеется место для установки модульного контейнерного вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
22160
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 15:01
  • 2
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 14:17
  • 7577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.02 13:29
  • 444
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.02 11:25
  • 3
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:11
  • 1
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений
  • 13.02 17:29
  • 0
Минские соглашения – 10 лет спустя
  • 13.02 16:22
  • 25
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 07:56
  • 7
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике