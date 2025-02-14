Построенный для Черноморского флота пятый патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 вышел на ходовые испытания на Балтике

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Пятый патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 приступил к прохождению заводских ходовых испытаний, которые пройдут на Балтике. Корабль покинул достроечную стенку Кронштадтского морского завода 8 февраля 2025 года.

Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе им. М. Горького патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 был спущен на воду 7 мая 2024 года, после чего в июле внутренними путями был отправлен буксировкой на Балтику для доукомплектования, проведения всего спектра испытаний и ввода в строй. Достройку корабль проходил в Кронштадте, на морском заводе. На Балтике корвет пройдет заводские ходовые, а потом и государственные испытания, отправка на Черное море случится уже, наверное, после завершения конфликта.

Корабль является пятым в серии из шести кораблей, заказанных Минобороны для Черноморского флота в 2014 году. Всю серию строит Зеленодольский судостроительный завод. Корабль получил имя «Виктор Великий» в честь капитана 1-го ранга ВМФ СССР, Героя Советского Союза Виктора Ивановича Великого (1918–1996), командира 1-го отряда 3-го дивизиона бронекатеров Азовской военной флотилии.

Патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» заложен 25 ноября 2016 года, спущен на воду 7 мая 2024-го. Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн, дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 28 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, имеется место для установки модульного контейнерного вооружения.