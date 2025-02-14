Глава евродипломатии: Европа поддержит Украину, если Киев откажется от мирного плана Трампа и Путина

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Совсем недавно, 1 декабря прошлого года, занявшая пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во всем осталась верна как своим убеждениям в роли премьер-министра Эстонии, так и русофобской политике ее предшественника Жозепа Борреля уже в Брюсселе. Последний после начала конфликта на Украине дипломатией не занимался вообще, а все силы бросил на лоббирование военной помощи ЕС и Запада в целом Киеву.
Сегодня именно Каллас первой из брюссельских высокопоставленных чиновников отреагировала на сообщения о вчерашних телефонных переговорах президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Она написала в своем посте, что «в любых переговорах (по завершению украинского конфликта) Европа должна играть центральную роль».
Однако, судя по заявлениям 47-го президента США, чиновников его администрации, считаться в этом деле с позицией Евросоюза Вашингтон и не собирается. Это еще более раззадорило и возмутило главу брюссельской дипломатии. Она заявила буквально, что Европа поддержит Украину, если Киев откажется от мирного плана Трампа и Путина.
— заявила Каллас.
По ее словам соглашение о заключении мира без участия Киева и Европы невыполнимо. В этом случае, продолжила глава евродипломатии, Украина «продолжит сопротивляться», а Евросоюз ее поддержит.
Для понимания, что такое помощь ЕС без США. Американский президент Джо Байден перед самым уходом со своего поста успел выделить Киеву транш в размере 500 000 долларов.
Теперь Трамп заявляет, что если конфликт на Украине и не удастся остановить, к чему он стремится, то все финансирование Киева ляжет на Европу. В лидеры по спасению Украины уже кинулся Лондон. Вот только британский премьер Кир Стармер смог пообещать всего 125 000 фунтов стерлингов. Это в разы меньше, чем «прощальный» пакет Байдена, хотя глава кабмина Великобритании назвал эту помощь «удвоенной».
Ну конечно, ВСУ спасут прибалты. Например, Литва пообещала ежегодно выделять Украине 0,25% от своего ВВП. Это примерно около одного миллиарда евро. В год. Если верить Трампу, то США на эти цели потратили за три года 300 млрд долларов.
Даже некогда экономически наиболее развитая страна Евросоюза Германия в текущем году в два раза снизила финансирование Украины — до четырех миллиардов евро. Не говоря уже о том, что у европейцев за три года конфликта почти полностью опустели арсеналы, а собственный ВПК не способен производить необходимое даже для их восполнения количество боеприпасов и вооружений.