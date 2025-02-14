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Военное обозрение

Глава евродипломатии: Европа поддержит Украину, если Киев откажется от мирного плана Трампа и Путина

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Источник изображения: topwar.ru

Совсем недавно, 1 декабря прошлого года, занявшая пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во всем осталась верна как своим убеждениям в роли премьер-министра Эстонии, так и русофобской политике ее предшественника Жозепа Борреля уже в Брюсселе. Последний после начала конфликта на Украине дипломатией не занимался вообще, а все силы бросил на лоббирование военной помощи ЕС и Запада в целом Киеву.

Сегодня именно Каллас первой из брюссельских высокопоставленных чиновников отреагировала на сообщения о вчерашних телефонных переговорах президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Она написала в своем посте, что «в любых переговорах (по завершению украинского конфликта) Европа должна играть центральную роль».

Однако, судя по заявлениям 47-го президента США, чиновников его администрации, считаться в этом деле с позицией Евросоюза Вашингтон и не собирается. Это еще более раззадорило и возмутило главу брюссельской дипломатии. Она заявила буквально, что Европа поддержит Украину, если Киев откажется от мирного плана Трампа и Путина.

Если за нашей спиной будет заключено соглашение, оно просто не сработает, потому что для любого соглашения, любой договоренности нужно, чтобы европейцы выполняли это соглашение. Вам нужно, чтобы украинцы выполняли это соглашение

— заявила Каллас.

По ее словам соглашение о заключении мира без участия Киева и Европы невыполнимо. В этом случае, продолжила глава евродипломатии, Украина «продолжит сопротивляться», а Евросоюз ее поддержит.

Для понимания, что такое помощь ЕС без США. Американский президент Джо Байден перед самым уходом со своего поста успел выделить Киеву транш в размере 500 000 долларов.

Теперь Трамп заявляет, что если конфликт на Украине и не удастся остановить, к чему он стремится, то все финансирование Киева ляжет на Европу. В лидеры по спасению Украины уже кинулся Лондон. Вот только британский премьер Кир Стармер смог пообещать всего 125 000 фунтов стерлингов. Это в разы меньше, чем «прощальный» пакет Байдена, хотя глава кабмина Великобритании назвал эту помощь «удвоенной».

Ну конечно, ВСУ спасут прибалты. Например, Литва пообещала ежегодно выделять Украине 0,25% от своего ВВП. Это примерно около одного миллиарда евро. В год. Если верить Трампу, то США на эти цели потратили за три года 300 млрд долларов.

Даже некогда экономически наиболее развитая страна Евросоюза Германия в текущем году в два раза снизила финансирование Украины — до четырех миллиардов евро. Не говоря уже о том, что у европейцев за три года конфликта почти полностью опустели арсеналы, а собственный ВПК не способен производить необходимое даже для их восполнения количество боеприпасов и вооружений.

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