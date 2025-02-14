«Уничтожитель» израильских танков: Иран разработал ПТУР, способную поражать цели на расстоянии до 35 км

Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились изображения новейшей разработки Ирана – противотанковой ракеты Almas-4 NLOS (Non-Line of Sight). Эта система стала самой дальнобойной в соответствующем семействе ракет, которое Тегеран разрабатывает как альтернативу израильским ПТУР Spike, пишет портал Army Recognition.

Источник изображения: topwar.ru

В материале говорится, что Almas-4 – это новая версия иранских противотанковых ракет, созданных на основе израильских Spike. Главная особенность боеприпаса – возможность поражать цели за пределами прямой видимости. Это означает, что оператор может атаковать объекты, скрытые за препятствиями, такими как здания, леса или холмы.

Хотя точные характеристики Almas-4 пока не раскрыты, эксперты предполагают, что её дальность составляет от 25 до 35 километров. Для сравнения, израильская Spike NLOS, разработанная компанией Rafael, может поражать цели на расстоянии до 50 километров при запуске с вертолётов и до 32 километров с наземных платформ.

Авторы статьи считают, что, как большинство современных ПТУР, Almas-4, вероятно, использует электрооптические и инфракрасные системы наведения. Это позволяет ракете самостоятельно находить и поражать цели или следовать указаниям оператора. Кроме того, боеприпас, скорее всего, использует тактику «атаки сверху», поражая более уязвимую верхнюю часть танков и прочей бронетехники.

Как пишут эксперты, пока неясно, будет ли Almas-4 использоваться только с наземных платформ или её также можно будет запускать с воздуха. Однако уже сейчас понятно, что данная система значительно усиливает возможности иранской армии в борьбе с бронетехникой противника.

Более того, новая ПТУР может стать «уничтожителем» израильских танков «Меркава», если Тегеран «поделится» своим новейшим вооружением с ХАМАС и «Хизбаллой».