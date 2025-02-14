Европа в ступоре: Трамп заговорил о мирном урегулировании с Россией (Financial Times, Великобритания)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встречается с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита по искусственному интеллекту в Париже.

FT: на переговорах по Украине Трамп отвел Европе роль кошелька

Европейцы потрясены: Трамп определил роль Европы в мирном урегулировании на Украине, пишет FT. За стол переговоров ее в любом случае не пустят — она просто должна за все платить. "Трамп видит в нас лишь деньги", — запричитали в ЕС.

Генри Фой

Кристофер Миллер

Фелиция Шварц

Европейские официальные лица потрясены тем, что их исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине, и опасаются, что именно на них ляжет основное бремя расходов на послевоенную безопасность и восстановление Украины.

В среду после разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что их делегации “немедленно начнут переговоры” о прекращении боевых действий. Это ошеломило европейские столицы, которые так и не смогли обосновать необходимость своего участия в этом процессе.

Как признались в интервью Financial Times полдюжины высокопоставленных европейских чиновников, они предвидят, что президент США велит Европе заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержания мирного соглашения, в котором она даже не примет участия.

“Американцы не отводят Европе никакой роли в масштабных геополитических вопросах, связанных с конфликтом. Это станет настоящим испытанием единства”, — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

“Трамп видит в нас лишь деньги. И, честно говоря, мы не вполне себе представляем, как будет выглядеть наше место за столом переговоров даже если мы эти деньги заплатим”, — добавил он.

В заявлении в среду вечером шесть европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, заявили, что готовы “усилить поддержку Украины”, добавив, что поддерживают ее “независимость, суверенитет и территориальную целостность” на фоне “российской агрессии”.

В совместном заявлении при участии Европейской комиссии было добавлено: “Мы хотим обсудить дальнейшие шаги с нашими американскими союзниками... Украина и Европа непременно должны участвовать в любых переговорах”.

Европейские лидеры и министры надеются внести ясность насчет планов Трампа после встреч с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем президента по Украине Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в пятницу.

Представители НАТО не рассчитывают, что Келлогг изложит цели США на переговорах в Мюнхене, но при этом ждут, что он переговорит с европейскими столицами в ближайшие недели.

Трамп не включил Келлога в состав переговорной группы с Россией, усугубив ощущение разлада у европейцев.

Когда Трамп объявил о начале переговоров, министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, Испании и Италии встретились с верховным дипломатом ЕС Каей Каллас в Париже, чтобы выработать встречную стратегию.

“В этот период неопределенности и перемен как никогда важно, чтобы европейцы имели общее понимание происходящего”, — заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

“Более чем справедливо сказать, что без Европы договориться о европейской безопасности невозможно, — добавил он. — И мы не считаем уместным обсуждать что бы то ни было об Украине без самой Украины”.

До объявления в среду команда Трампа, включая его спецпредставителя Стива Виткоффа, вела закулисные переговоры с Москвой, а во вторник объявила об освобождении американского учителя, арестованного в России, в обмен на российского заключенного.

Трамп назвал освобождение Марка Фогеля “очень важным звеном” в прекращении конфликта и назвал Виткоффа в числе переговорщиков с российской стороной. Трое других членов его команды — госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майк Уолц.

Киев выразил разочарование, как ему видится, бездействием европейских лидеров. “Очевидно, что все ждут, когда придет Трамп и даст дальнейшие распоряжения”, — сказал один высокопоставленный украинский чиновник.

Президент Владимир Зеленский, которому Трамп позвонил после разговора с Путиным, собирается посетить Мюнхенский форум. Он неоднократно заявлял, что гарантии безопасности от одной лишь Европы не будут надежными.

Однако европейские столицы считают, что Трамп не хочет, чтобы его страна брала на себя какую бы то ни было роль в послевоенной безопасности Украины, и вместо этого рассчитывает, что это бремя возьмет на себя Европа.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, что “подавляющую долю будущей помощи Украине — как летальной, так и нелетальной” должна предоставить Европа.

Хегсет также исключил переброску американских войск или какое бы то ни было участие НАТО в координации действий на местах по окончании конфликта.

“Любая гарантия безопасности должна подкрепляться боеспособными европейскими и неевропейскими войсками”, — сказал Хегсет.

“Сценарий, когда США скажут “Мы заключили перемирие, а все остальное разгребать вам”, нас не устроит”, — сказал один дипломат ЕС, участвовавший в обсуждениях между европейскими столицами.

“Есть предел тому, что ЕС может реально предоставить в одиночку в плане денег, оружия и, в какой-то момент, возможно, сухопутных войск”, — добавил он.

Дипломаты ЕС все сильнее нервничаютиз-за трудностей, с которыми сталкиваются высокопоставленные должностные лица вплоть до председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен при организации встреч с членами администрации Трампа.

Национальным правительствам нередко приходится собирать информацию о мирном плане через контакты, установленные на двусторонней основе, чтобы в дальнейшем делиться этими сведениями с партнерами по ЕС.

“Институты ЕС все еще ищут нужного человека с прямым доступом к Трампу для переговоров”, — признался осведомленный западный чиновник.

На встрече Вэнса и фон дер Ляйен во вторник прозвучало мало подробностей насчет переговоров и будущего Украины, сообщили осведомленные источники, добавив, что Келлог считается более важным собеседником с точки зрения позиции Трампа.

Прежние администрации США ценили диалог с Брюсселем как средство укрепления трансатлантического альянса и единства, отметил директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

Однако Трамп и его команда доселе не проявили к этому особого интереса, добавил он. “Роль, которую он уготовал европейцам, — это платить за все. Никаких вам лавров. Даже на встречи вас звать не будем. И вообще помалкивайте”.