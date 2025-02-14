Эксперт разбирает стратегию Трампа по Украине: "Путин будет хлопать в ладоши" (Bild, Германия)

Bild: Украине и Европе нет места за столом переговоров между Трампом и Путиным

Ни европейцы, ни Зеленский не знали заранее о предстоящем разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщает Bild. По мнению эксперта Карло Масалы, ситуация пошла по "апокалиптическому сценарию": с европейцами и Украиной никто говорить не будет — им придется просто смириться с результатом.

Эта новость заставила весь мир насторожиться: президент США Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным и что мирные переговоры с Украиной должны начаться немедленно.

Шокирующий факт: не только европейцы не знали об этом, но и президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован только пост-фактум.

Заместитель главы Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о последствиях телефонного разговора в своем подкасте с Карло Масалой, профессором международной политики в Университете федеральных вооруженных сил в Мюнхене.

"Это апокалиптический сценарий. Переговоры будут вестись через головы украинцев и европейцев", — говорит эксперт. Его прогноз: "Европейцам не будет места за столом переговоров. Им придется смириться с результатом. И, к сожалению, похоже, что это будет касаться и Украины".

Масала считает, что российский лидер хочет сохранить захваченные территории. Путин также хочет предотвратить дальнейшее экономическое давление на Россию с целью заставить ее пойти на компромисс.

"Путин выиграет в этом конфликте"

Масала комментирует сделанное в то же время заявление министра обороны Трампа Пита Хегсета о том, что Европе в будущем придется в одиночку заботиться о безопасности Украины:

"Путин будет хлопать в ладоши. Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не помешают ему через несколько лет совершить новое нападение на остальную Украину".

Масала даже считает: "Путин, таким образом, выиграл в этом конфликте. Ему удалось заставить американцев выйти из него".

Масала: Германия "стоит голая"

Но как Трампу сохранить лицо в США и не выглядеть проигравшим в переговорах?

Масала объясняет: "Хегсет говорил о 2014 годе — то есть о Донбассе и Крыме. Трамп не просто так отдаст Путину все, что он хочет. Возможно, Россия откажется от части занятых областей. Трамп сможет преподнести это как успех".

Также эксперт комментирует тот факт, что американец не сообщил о своих переговорах с Путиным ни федеральному канцлеру Олафу Шольцу, ни министру обороны Борису Писториусу: "Мы остались ни с чем. Как у нас не было стратегии на эту войну в течение трех лет, так теперь нет стратегии на время после нее. Это горько. Это огромный провал".

Для Масалы ясно одно: "Трамп проводит свою собственную линию — независимо от того, является ли она лучшей для Украины или для европейской безопасности".

Трамп подчеркнул, что ему нужен стабильный мир в Украине, а не такой, при котором через полгода снова начнутся боевые действия. Украина должна заключить мир, но маловероятно, что страна вернет себе всю свою территорию. Что касается возможного членства Украины в Нато, Трамп заявил, что это "нецелесообразно".

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить решение по прекращению войны России против Украины. Встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии "в не слишком отдаленном будущем", заявил Трамп в Белом доме.