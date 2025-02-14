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После вчерашнего содержательного телефонного разговора российского и американского президентов, а также начала консультаций по мирному урегулированию на Украине, к процессу решили присоединиться и власти КНР.

Согласно данным, опубликованным The Wall Street Journal, китайские чиновники предложили организовать на своей территории личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, о которой лидеры государств договорились в ходе вчерашней беседы. При этом авторы статьи подчёркивают, что предложение Пекина не предусматривает участие в данном событии главы киевского режима Зеленского.

Впрочем, и это еще не всё. Как говорится в материале со ссылкой на источники, власти КНР также предлагают свое содействие непосредственно в процессе мирного урегулирования, включая возможность отправки на Украину китайских миротворцев после достижения устойчивого прекращения огня.

В данном случае обращает на себя внимание то, что ни лидеры США и России, ни китайское руководство даже не упоминают о возможной роли ЕС в дипломатическом процессе. Также под большим вопросом остается и прямое участие нелегитимного Зеленского в предстоящих переговорах, где бы они ни прошли.

По крайней мере, в ходе сегодняшнего интервью Дональд Трамп уклонился от ответа на соответствующий вопрос.

На этом фоне в Европе воцарились пессимистичные и пораженческие настроения. Так, главные страницы в британских изданиях буквально пестрят заголовками: «Мрачная сделка», «Страх в Киеве», а также «Теперь это мир Путина и Трампа».

Эксперты сходятся во мнении, что вчерашний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, а также настрой американского президента вести активные переговоры с российским лидером по целому ряду вопросов наглядно демонстрируют полный провал западной стратегии по международной изоляции РФ.

Кроме того, обеспокоены в Европе и тем, что Киев останется в стороне от процесса дипломатического урегулирования и будет вынужден принять те условия, которые будут согласованы в ходе переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Здесь стоит отметить, что, говоря о провале «международной изоляции» России, европейские эксперты «скромно» умолчали о начавшейся изоляции ЕС. Ведь уже становится очевидным, что с мнением Брюсселя, который по указаниям предыдущей администрации США буквально уложил свою экономику «на лопатки», ни в Москве, ни в Вашингтоне никто считаться не собирается.