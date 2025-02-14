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ТАСС

Писториус: США пошли на уступки РФ еще до начала переговоров по Украине

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Stephanie Scarbrough

Министр обороны ФРГ отметил, что после телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа появилась возможность завершения конфликта

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что новая администрация США пошла на уступки России по Украине еще до начала переговоров по урегулированию конфликта.

В то же время он отметил, что после телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа появилась возможность завершения конфликта. "Европа должна быть привлечена к переговорам", - сказал Писториус по прибытии на заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Вызывает сожаление <...>, что администрация Трампа по отношению к Путину уже сейчас открыто пошла на уступки - до того, как вообще начались переговоры. С моей точки зрения, было бы лучше обсуждать возможное членство Украины в НАТО или возможные территориальные потери страны уже за столом переговоров, а не убирать их до этого с повестки", - заявил германский министр.

"Если дело дойдет до скорого заключения договора между Россией и Украиной, что я бы очень приветствовал, то мы не позволим себе и не можем позволить просто расслабиться", - заметил он, указав на то, что Европе в таком случае придется обеспечить сохранение мира.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры РФ и США обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу.


Источник: © ТАСС

  

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