Дональд Трамп "немедленно" начинает переговоры с Владимиром Путиным по Украине (The Economist, Великобритания)

The Economist: Трамп переговорил по Украине с Путиным за спиной у Киева и Европы

Телефонный разговор Трампа с Путиным 12 февраля уже посеял страх и ужас в Киеве и европейских столицах, пишет The Economist. Президент США фактически начал нормализацию отношений с Россией, не добившись весомых уступок, возмущается автор статьи.

Еще со времен предвыборной кампании, когда Трамп поклялся прекратить конфликт на Украине как можно скорее, президент Владимир Зеленский и его европейские сторонники опасаются, что Америка их бросит. Их страх лишь усилился 12 февраля, когда Трамп переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, не согласовав заранее подробностей с Украиной, а позже объявил, что переговоры о прекращении войны начнутся “немедленно”. Еще позже он допустил, что может провести с Путиным очную встречу в Саудовской Аравии.

Именно от такого одностороннего шага Америки всего несколько часов назад в интервью The Economist и предостерегал сам Зеленский. “Если Россия останется наедине с Америкой, будь то Путин с Трампом или их команды, они получат манипулятивную информацию”, — предупредил украинский президент. Европейские лидеры заявили, что их ни в коим случае нельзя вычеркивать из разговора, и потребовали, чтобы Запад “поставил Украину в положение силы”.

Сторонники Украины на Западе обвинили Трампа и его окружение в том, что те пошли на уступки Путину, не получив ничего взамен. Российский фондовый рынок вырос. Нефть на мировых рынках подешевела на 3% — отчасти это отражает ожидание, что переговоры в итоге закончатся реабилитацией Кремля и снятием западных санкций с российской энергетической отрасли и экономики как таковой.

Трамп встречался с Зеленским дважды за последние месяцы — в Нью-Йорке в сентябре и в Париже в декабре — и они общались уже после телефонного разговора с Путиным. Но украинские чиновники утверждают, что с ними не консультировались ни по поводу времени, ни содержания телефонного разговора: это явный разрыв с девизом администрации Байдена “ни слова об Украине без самой Украины” (хотя закулисные контакты между Белым домом и Кремлем все равно имели место).

Несмотря ни на что Зеленский попытался не терять бодрости духа даже после новостей о разговоре Трампа и Путина. У себя в X (бывший Twitter) он написал: “Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы планируем наши следующие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп: “За дело!”.

Трамп некогда хвастался, что сможет заключить соглашение менее чем за 24 часа. Этого не произошло. Однако он действует стремительно, хотя может показаться, что без четкого плана, а в его команде наблюдается явный разлад.

Специальным посланником Америки по Украине и России был назначен бывший “трехзвездный” генерал Кит Келлог. Однако в Москву 11 февраля отправился не кто иной, как Стив Виткофф, приятель Трампа по гольфу, а теперь посланник на Ближнем Востоке. Он-то привез домой освобожденного из-под ареста американского школьного учителя Марка Фогеля — это был путинский жест доброй воли в преддверии разговора с Трампом. Генерал Келлог даже не значится в назначенной Трампом переговорной команде: госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и доверенный президента Виткофф.

Зеленский стремился заявить о своей готовности к миру, выставляя Путина воинственной стороной, подчеркивая его решительный настрой продолжать свое наступление-мясорубку. Некоторое время казалось, что Трамп разделяет эту точку зрения: он даже пригрозил России пошлинами и дополнительными санкциями, если та откажется вести переговоры. Люди, близкие к его администрации перешептывались, что президент понимает, что соглашение потребует гораздо большего давления на Путина. Старшие помощники были командированы в Европу для совещаний с Зеленским и европейскими союзниками на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля, и других встречах.

Но президент внезапно сменил курс. 12 февраля он объявил в своей социальной сети Truth Social о “длительном и весьма плодотворном телефонном разговоре” с российским лидером. Трамп чествовал союз двух стран во Второй мировой войне, пообещал “очень тесную” работу с Путиным и упомянул “взаимные визиты”.

Переговоры потребуют прямых контактов. Но Трамп фактически начал нормализацию отношений с Россией, не добившись весомых уступок. И действительно, пресс-секретарь Путина сказал, что переговоры не должны ограничиваться прекращением боевых действий — необходимо “устранить коренные причины конфликта”, что на языке Кремля подразумевает включение Украины в сферу влияния России.

Если уж на то пошло, то, похоже, что первой на компромисс пошла именно Америка. Новоиспеченный министр обороны США Пит Хегсет назвал возвращение Украины к международным границам “нереалистичным” в свете территориальных потерь после вмешательства России в 2014 году и спецоперации в 2022 году.

Он признал, что “прочный мир на Украине должен включать в себя надежные гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что боевые действия не вспыхнут снова”. Но складывается ощущение, что он сам же задушил эти гарантии на корню, дав понять, что Америка мало что сделает на этом поприще. Киев не примут в НАТО. Америка не отправит на Украину войска для обеспечения какого бы то ни было мирного соглашения. И не позволит НАТО выставить на защиту [такого соглашения] европейский контингент, который можно было бы туда направить. Безопасность Украины станет задачей европейских и неевропейских войск, и эта миссия “не будет связана с НАТО”.

Будущая поддержка Украины также неясна. Похоже, Трамп рассматривает соглашение о доступе США к редкоземельным минералам Украины как компенсацию за десятки миллиардов прошлой помощи Киеву, которую назвал “безрезультатной”. Зеленский намекнул, что может предоставить такой доступ в обмен на постоянную поддержку, но Трамп пока не согласился.

Бывший посол США в России Майкл Макфол написал у себя в X: “Дипломатия для чайников: ничего не отдавайте, не получив ничего взамен. Не ведите публичных переговоров. Не переговаривайтесь о будущем Украины, предварительно не сверив часы с украинцами”.

Трамп уже давно презирает американские дипломатические условности. Однако, несмотря на его нетрадиционный подход, некоторые надеются, что его помощники все же поставят Трампа на более привычные рельсы. Бывший спецпредставитель Трампа на Украине Курт Волкер считает, что президент пытается “и соблазнить господина Путина сердечными разговорами, и показать, что он может на него надавить”. В позднейших комментариях в тот же день Трамп, похоже, несколько скорректировал свою позицию. “Я поддерживаю Украину”, — заверил он. Он предсказал, что Украина сможет вернуть часть территории, и подчеркнул, что Америка продолжит ее поддерживать, доколе помощь будет “обеспечена” — возможно, имея в виду как раз сделку по редкоземельным металлам. “В противном случае Путин уже объявил бы о своей победе”, — добавил Трамп.

Однако настроения среди украинских должностных лиц царят мрачные. “Думаю, все решится без участия Украины, — заключил один из них. — Украина в полной заднице. И Европа, кстати, тоже”.