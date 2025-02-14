"Рособоронэкспорт" сообщил о подписании в текущем году новых оружейных контрактов на сумму свыше $ 4,5 млрд

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" в 2025 году уже заключил контрактов на сумму более $ 4,5 млрд с 15 дружественными странами, показывает российскую продукцию на очередной выставке в Абу-Даби, сообщила компания.

"На IDEX 2025 "Рособоронэкспорт" представляет максимальное за последнее время количество новинок российской оборонной промышленности... Общий замысел нашей экспозиции - показать комплексный подход России к созданию и модернизации всех видов вооружений с учетом опыта современных боевых действий. Этот фактор уже позволил нам в 2025 году подписать контракты более чем на 4,5 млрд долларов с 15 дружественными странами", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании в четверг.

Как заявили в "Рособоронэкспорте", на выставке, в частности, будут показаны танк Т-90МС в обновленном облике, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", барражирующие боеприпасы "КУБ", беспилотные комплексы и другая техника.

"Рособоронэкспорт" рассчитывает на повышенный интерес к новому "Панцирю-СМД-Е" на Ближнем Востоке. На сегодняшний день это лучшее решение на мировом рынке для защиты объектов инфраструктуры, в том числе нефтегазовой, от всех видов воздушных угроз. Не требователен к площадкам для установки - можно разместить на зданиях или бетонной плите, управляется дистанционно, стреляет залпом, получает данные с внешних РЛС", - заявил Михеев.

По данным "Рособоронэкспорта", среди участников выставки - более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

"В рамках деловой программы IDEX 2025 "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с делегациями из стран Ближнего Востока и другими гостями крупнейшей мировой оружейной выставки. Партнерам будут представлены новейшие достижения российского ОПК, а также обсуждены различные варианты сотрудничества в том числе технологического", - отметили в пресс-службе.